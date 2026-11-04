MBDA在法国巴黎举行的Euronaval展会上表示，其正在研发的Stratus RS高超音速打击导弹射程将“显著、显著、显著”超过“飞鱼”反舰导弹的200多公里射程。Defense News报道。

四类任务

Stratus RS的名称意为rapid strike，即“快速打击”，正为法国和英国研发。MBDA预计将从法国武器装备总局获得代表两国签订的研发合同。

MBDA销售与业务发展副总监奥利维耶·霍费尔表示，该导弹计划用于打击纵深目标、攻击舰艇、压制和摧毁防空系统，以及攻击大型飞机，特别是空中预警机和加油机。

该导弹将能够采用超低或极高飞行轨迹，打击护卫舰、驱逐舰和地面防空系统等复杂目标。其计划配备具有推力调节功能的液体燃料冲压发动机，并具备高机动性。

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测试计划和载具

霍费尔还表示，Stratus RF将配备与合成孔径雷达结合的射频导引头。MBDA称，导引头技术由泰雷兹提供。该公司还表示，已对Stratus RF的关键部件进行了大量测试，包括发动机、导引头、战斗部和数据处理系统。

MBDA还正在为法国、英国和意大利研发Stratus LO亚音速低可探测性巡航导弹，该导弹配备更大的战斗部。两种导弹计划适配由“阵风”战斗机、“欧洲战斗机”台风战斗机以及全球作战空中平台项目未来飞机发射，也可借助发射助推器从舰艇和地面发射装置发射。

MBDA预计在本十年结束前开始两种导弹的飞行测试，并在2030年代初投入使用。

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