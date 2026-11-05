由法国量子公司Alice & Bob研究人员领导的团队，提出了利用肖尔量子算法分解RSA-2048密钥所需资源的估算。计算显示，配备22,593个超导猫态量子比特的系统可在3.14天内完成这项任务，ScienceAlert报道。该研究作为预印本发布在Cryptology ePrint Archive，尚未经过同行评审。

量子系统的估算

RSA-2048依赖于将一个大数分解为素因数的数学难度。由数学家彼得·肖尔于1994年提出的肖尔算法，旨在通过量子计算机显著加快此类计算。

作者研究了一种基于猫态量子比特的架构——由被限制在振荡器中的光子构成的量子比特。研究人员解释称，这种方法可以指数级抑制比特翻转错误，同时线性增加相位翻转错误。Alice & Bob的估算低于此前针对其他架构的计算：该公司在2023年估计需要35万个量子比特，而目前的模型预计需要不到2.3万个。

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当前技术的局限性

这一计算并不意味着这样的量子计算机已经存在。作者指出，目前没有人拥有具备2.3万个量子比特的可运行系统。由加州理工学院工程师创建的最大阵列包含6,100个由激光维持的量子比特，但它并不是可用于此类计算的现成量子计算机。

该模型还依赖于这样的假设：猫态量子比特将能够在100年内避免比特翻转错误。与此同时，Alice & Bob的研究人员曾报告称，对于一个包含11个光子的量子比特，实现了发生此类错误前平均44分钟的时间。研究估算称，如果假设发生比特翻转错误前的时间约为一小时，分解RSA-2048将需要约4.5万个量子比特。

针对Bitcoin的单独估算

研究人员还评估了一个用于突破椭圆曲线密码保护的系统，该保护用于确认对Bitcoin的所有权。根据他们的计算，29,588个猫态量子比特可在61.8分钟内完成此类计算。然而，Bitcoin网络大约每10分钟生成一个区块，因此这一速度无法满足拦截加密货币交易的时间限制。

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