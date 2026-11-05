Команда под руководством исследователей французской квантовой компании Alice & Bob представила оценку ресурсов для факторизации ключа RSA-2048 с помощью квантового алгоритма Шора. Согласно расчетам, система с 22 593 сверхпроводящими cat-кубитами могла бы выполнить эту задачу за 3,14 дня, сообщает ScienceAlert. Исследование опубликовано в качестве препринта в Cryptology ePrint Archive и еще не прошло рецензирование.

Оценка для квантовой системы

RSA-2048 использует математическую сложность разложения большого числа на простые множители. Алгоритм Шора, предложенный математиком Питером Шором в 1994 году, предназначен для значительного ускорения таких вычислений на квантовом компьютере.

Авторы рассмотрели архитектуру на основе cat-кубитов — квантовых битов из фотонов, удерживаемых в осцилляторе. Как объясняют исследователи, такой подход может экспоненциально подавлять ошибки типа bit-flip, одновременно линейно увеличивая ошибки типа phase-flip. Оценка Alice & Bob ниже предыдущих расчетов для других архитектур: в 2023 году компания оценивала потребность в 350 тысячах кубитов, тогда как нынешняя модель предусматривает менее 23 тысяч.

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Ограничения нынешних технологий

Расчет не означает, что такой квантовый компьютер уже существует. Авторы отмечают, что в настоящее время ни у кого нет работающей системы с 23 тысячами кубитов. Крупнейший массив, созданный инженерами Калифорнийского технологического института, содержит 6 100 кубитов, удерживаемых лазерами, однако это не готовый квантовый компьютер для таких вычислений.

Модель также опирается на предположение, что cat-кубиты смогут избегать ошибок bit-flip в течение 100 лет. В то же время исследователи Alice & Bob сообщали о достижении среднего времени до такой ошибки в 44 минуты для кубита с 11 фотонами. Если предположить время до ошибки bit-flip на уровне около одного часа, для факторизации RSA-2048, согласно оценке работы, потребуется примерно 45 тысяч кубитов.

Отдельная оценка для Bitcoin

Исследователи также оценили систему для преодоления криптографической защиты на эллиптических кривых, которая применяется для подтверждения владения Bitcoin. По их расчетам, 29 588 cat-кубитов могли бы выполнить такое вычисление за 61,8 минуты. Однако блоки в сети Bitcoin создаются примерно каждые 10 минут, поэтому такая скорость не соответствовала бы временному ограничению для перехвата криптовалютной транзакции.

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