Российский военный спутник государства-агрессора Cosmos 2612 в середине октября опасно сблизился с коммерческим спутником X36 финской компании ICEYE на низкой околоземной орбите. По оценке специалиста по военному космосу, это сближение могло быть отработкой атаки, сообщает The Japan Times.

Опасное сближение

Заместитель госсекретаря США Томас Динанно после инцидента написал в социальной сети X, что Cosmos 2612 намеренно совершал опасные маневры вблизи коммерческого спутника. По его словам, такое поведение соответствует операциям с использованием орбитального оружия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трое специалистов по космосу назвали этот случай одним из самых близких известных сближений российского военного космического аппарата с коммерческим спутником на низкой околоземной орбите.

Спутник ICEYE

X36 принадлежит финской компании ICEYE и обеспечивает радиолокационными снимками западные правительства и военных, в том числе Украину. Два связанных с Cosmos 2612 российских аппарата сейчас движутся в направлении другого западного спутника.

Читай нас в