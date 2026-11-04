Тайваньский производитель полупроводников и памяти Macronix планирует поэтапно свернуть производство ROM, используемой для физических картриджей Nintendo Switch. Об этом со ссылкой на Taipei Times сообщает Engadget; решение подтвердил генеральный директор компании Мин Ву. Macronix может быть основным поставщиком ROM для картриджей Switch.

Показатели ROM-направления

В третьем квартале 2026 года Macronix получила рекордную чистую прибыль в размере 337 млн долларов. В то же время ее ROM-бизнес за последний год сократился на 39%. Доля этого направления в продажах компании снизилась с 26% до 5%.

По словам Мина Ву, многие новые клиенты компании формируют спрос на NOR-память для использования в дата-центрах. NOR является разновидностью флеш-памяти.

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Влияние на физические носители

Macronix не является единственной компанией, участвующей в производстве физических картриджей для Nintendo Switch. Поэтому ее выход из ROM-направления не означает автоматического прекращения выпуска картриджей, однако может негативно сказаться на долгосрочной жизнеспособности физических носителей для игр.

Картриджи Switch 2 используют NAND-флеш-память — сегмент, который Macronix не планирует сворачивать. Цифровые продукты уже составляют 61,5% продаж программного обеспечения Nintendo. Для PlayStation 5 доля цифровых загрузок достигает примерно 85%, а на платформах Xbox — 96%.

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