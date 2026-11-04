台湾半导体和存储器制造商Macronix计划逐步停止生产用于Nintendo Switch实体卡带的ROM。Engadget报道称，该消息援引《台北时报》，公司首席执行官Ming Wu证实了这一决定。Macronix可能是Switch卡带ROM的主要供应商。

ROM业务表现

2026年第三季度，Macronix获得了3.37亿美元的创纪录净利润。与此同时，其ROM业务在过去一年中下降了39%。该业务在公司销售额中的占比从26%降至5%。

Ming Wu表示，该公司的许多新客户正在形成对用于数据中心的NOR存储器的需求。NOR是一种闪存。

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对实体介质的影响

Macronix并非唯一参与生产Nintendo Switch实体卡带的公司。因此，该公司退出ROM业务并不意味着卡带生产会自动停止，但可能会对游戏实体介质的长期生存能力产生负面影响。

Switch 2卡带使用NAND闪存，这是Macronix不计划退出的业务领域。数字产品已占Nintendo软件销售额的61.5%。PlayStation 5的数字下载占比约为85%，Xbox平台则为96%。

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