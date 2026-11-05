美国总统唐纳德·特朗普于11月3日发布一份声明，称太空是向全人类开放的探索空间，并宣布美国公民有权依据美国法律开发和定居太阳系。

太空自由宣言

这份名为《美国太空自由宣言》的文件将外层空间描述为所有人类的活动领域，并称美国将引领人类向太空扩张。正如Space.com报道，该宣言提到美国探索、开发、利用和定居新的太空前沿的愿望。

特朗普还提及美国开拓新前沿的精神、阿波罗11号宇航员登月，以及由机器人探测器对火星进行的探索。文件指出，商业航天部门应帮助确保美国在太空中永远保持优势。

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阿耳忒弥斯计划

该宣言重申了政府对NASA阿耳忒弥斯计划的目标：到2028年让美国宇航员重返月球，随后将人类送往火星。与此同时，它没有规定推出新的NASA项目、增加资金或向联邦机构发出指示。

文件还提到阿耳忒弥斯II号任务，该任务于4月搭载4名宇航员进行了为期10天的绕月飞行，并创下人类离地球最远距离的纪录。阿耳忒弥斯III号计划于2027年夏季执行：该任务将测试Orion飞船与两个月球商业着陆器在近地轨道上的交会和对接操作。作为该计划首次着陆任务的阿耳忒弥斯IV号计划于2028年实施，而永久月球前哨站的初步组成部分计划在2030年前完成。

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