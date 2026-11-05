Prezydent USA Donald Trump 3 listopada opublikował deklarację, w której nazwał kosmos przestrzenią otwartą na badania dla całej ludzkości i oświadczył, że obywatele USA mają prawo rozwijać i zasiedlać Układ Słoneczny zgodnie z amerykańskim prawem.

Deklaracja wolności w kosmosie

Dokument zatytułowany „Amerykańska deklaracja wolności w kosmosie” określa przestrzeń kosmiczną jako obszar działalności wszystkich ludzi i stwierdza, że Stany Zjednoczone będą przewodzić ekspansji ludzkości w kosmosie. Jak podaje Space.com, deklaracja mówi o dążeniu USA do badania, rozwijania, wykorzystywania i zasiedlania nowych kosmicznych rubieży.

Trump wspomniał również o amerykańskim duchu zdobywania nowych rubieży, lądowaniu astronautów Apollo 11 na Księżycu oraz badaniu Marsa przez robotyczne aparaty. W dokumencie zaznaczono, że komercyjny sektor kosmiczny ma pomóc zapewnić amerykańską przewagę w kosmosie na wieczne czasy.

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Plany programu Artemis

Deklaracja powtarza cele administracji dotyczące programu NASA Artemis: powrót amerykańskich astronautów na Księżyc do 2028 roku, a następnie wysłanie ludzi na Marsa. Jednocześnie nie przewiduje ona nowych programów NASA, dodatkowego finansowania ani wytycznych dla agencji federalnych.

W dokumencie wspomniano również o misji Artemis II, która w kwietniu odbyła 10-dniowy lot czterech astronautów wokół Księżyca i ustanowiła rekord największej odległości ludzi od Ziemi. Artemis III zaplanowano na lato 2027 roku: misja ma sprawdzić operacje zbliżania i dokowania statku Orion z dwoma komercyjnymi księżycowymi lądownikami na niskiej orbicie okołoziemskiej. Artemis IV, pierwsza misja programu z lądowaniem, jest planowana na 2028 rok, a początkowe elementy stałej placówki na Księżycu — do 2030 roku.

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