Rząd Wielkiej Brytanii rozważa możliwość ograniczenia używania inteligentnych okularów w określonych miejscach, a także ich sprzedaży niektórym użytkownikom. Minister ds. ochrony Satvir Kaur powiedziała o tym w Izbie Gmin w związku z obawami dotyczącymi potajemnego nagrywania kobiet.

Jak podaje The Guardian, Kaur zaznaczyła, że korzyści płynące z takich urządzeń należy rozważać w zestawieniu z potencjalnymi szkodami wynikającymi z ich używania. Według niej rząd już analizuje możliwości ograniczenia inteligentnych okularów w określonych warunkach oraz ograniczenia ich sprzedaży niektórym użytkownikom.

Nagrywanie w miejscach, gdzie jest zakazane

Minister podkreśliła, że użytkownicy inteligentnych okularów z funkcją nagrywania mogą już łamać prawo, jeśli nagrywają w miejscach, gdzie kamery są zakazane, w tym w sądach. Dodała, że w ochronie zdrowia i edukacji obowiązują polityki ochrony lub zasady zawodowe dotyczące inteligentnych okularów i wszelkiego nagrywania cyfrowego.

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NHS England oraz brytyjskie Ministerstwo Edukacji również analizują wykorzystanie technologii noszonych w określonych warunkach. Kaur zaznaczyła jednocześnie, że inteligentne okulary z wbudowanymi kamerami, mikrofonami i wyświetlaczami mogą być przydatne dla niektórych osób, w tym osób z zaburzeniami wzroku.

Kwestie prywatności i zgody

Rzeczniczka Liberalnych Demokratów ds. kultury Anna Sabine, która zainicjowała debatę parlamentarną, powiedziała, że kobiety zgłaszają filmy, które po nocnych wyjściach stają się viralami w internecie. Według niej nagrania te zostały wykonane przez mężczyzn w inteligentnych okularach bez wiedzy i zgody kobiet.

Sabine zwróciła również uwagę, że w reklamach urządzeń możliwość dyskretnego nagrywania była przedstawiana jako jedna z ich kluczowych zalet. Oświadczyła, że nie chciałaby, aby parlament regulował takie technologie dopiero wtedy, gdy będzie za późno.

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