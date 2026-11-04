英国政府正在考虑限制在特定场所使用智能眼镜，并限制向部分用户销售此类产品。保障事务大臣萨特维尔·考尔在下议院作出上述表示，背景是外界担忧女性遭到偷拍。

据《卫报》报道，考尔表示，应当权衡此类设备的益处与其使用可能造成的危害。她称，政府已经在研究限制智能眼镜在特定环境中使用，以及限制向部分用户销售的方案。

在禁止拍摄的场所拍摄

这位大臣强调，带有录制功能的智能眼镜用户如果在禁止使用摄像机的地点拍摄，包括在法院内拍摄，可能已经违反法律。她补充说，在医疗和教育领域，已有涉及智能眼镜及任何数字录制的保障政策或职业规范。

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英格兰国民医疗服务体系NHS England和英国教育部也在研究可穿戴技术在特定环境中的使用。考尔同时指出，配备内置摄像头、麦克风和显示器的智能眼镜可能对一些人有用，包括视力障碍人士。

隐私和同意问题

发起此次议会辩论的自由民主党文化事务发言人安娜·萨宾表示，女性反映，一些视频在夜间娱乐活动后于网络上走红。她说，这些视频是佩戴智能眼镜的男性在女性不知情且未获其同意的情况下录制的。

萨宾还指出，在设备广告中，不易被察觉地拍摄的能力被宣传为其关键优势之一。她表示，她不希望议会只在为时已晚后才对这类技术进行监管。

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