Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничить использование умных очков в определенных местах, а также их продажу отдельным пользователям. Об этом в Палате общин заявила министр по вопросам защиты Сатвир Каур на фоне обеспокоенности скрытой съемкой женщин.

Как сообщает The Guardian, Каур отметила, что преимущества таких устройств следует сопоставлять с потенциальным вредом от их использования. По ее словам, правительство уже изучает варианты ограничений для умных очков в определенных условиях и ограничения их продажи отдельным пользователям.

Съемка в запрещенных местах

Министр подчеркнула, что пользователи умных очков с функцией записи уже могут нарушать закон, если ведут съемку там, где камеры запрещены, в том числе в судах. В сферах здравоохранения и образования, добавила она, действуют политики защиты или профессиональные правила, касающиеся умных очков и любой цифровой записи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Служба здравоохранения Англии NHS England и Министерство образования Великобритании также изучают использование носимых технологий в определенных условиях. Каур вместе с тем отметила, что умные очки со встроенными камерами, микрофонами и дисплеями могут быть полезны некоторым людям, в частности людям с нарушениями зрения.

Вопросы конфиденциальности и согласия

Представительница Либеральных демократов по вопросам культуры Анна Сабин, инициировавшая парламентские дебаты, заявила, что женщины сообщают о видео, которые после ночных развлечений становятся вирусными в интернете. По ее словам, эти записи мужчины в умных очках делали без ведома и согласия женщин.

Сабин также обратила внимание, что в рекламе устройств возможность незаметной съемки представляли как одно из их ключевых преимуществ. Она заявила, что не хотела бы, чтобы парламент регулировал такие технологии лишь после того, как станет слишком поздно.

Читай нас в