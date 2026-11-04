Правительство Британии рассматривает ограничения на продажу умных очков — The Guardian
Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничить использование умных очков в определенных местах, а также их продажу отдельным пользователям. Об этом в Палате общин заявила министр по вопросам защиты Сатвир Каур на фоне обеспокоенности скрытой съемкой женщин.
Как сообщает The Guardian, Каур отметила, что преимущества таких устройств следует сопоставлять с потенциальным вредом от их использования. По ее словам, правительство уже изучает варианты ограничений для умных очков в определенных условиях и ограничения их продажи отдельным пользователям.
Съемка в запрещенных местах
Министр подчеркнула, что пользователи умных очков с функцией записи уже могут нарушать закон, если ведут съемку там, где камеры запрещены, в том числе в судах. В сферах здравоохранения и образования, добавила она, действуют политики защиты или профессиональные правила, касающиеся умных очков и любой цифровой записи.
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Служба здравоохранения Англии NHS England и Министерство образования Великобритании также изучают использование носимых технологий в определенных условиях. Каур вместе с тем отметила, что умные очки со встроенными камерами, микрофонами и дисплеями могут быть полезны некоторым людям, в частности людям с нарушениями зрения.
Вопросы конфиденциальности и согласия
Представительница Либеральных демократов по вопросам культуры Анна Сабин, инициировавшая парламентские дебаты, заявила, что женщины сообщают о видео, которые после ночных развлечений становятся вирусными в интернете. По ее словам, эти записи мужчины в умных очках делали без ведома и согласия женщин.
Сабин также обратила внимание, что в рекламе устройств возможность незаметной съемки представляли как одно из их ключевых преимуществ. Она заявила, что не хотела бы, чтобы парламент регулировал такие технологии лишь после того, как станет слишком поздно.