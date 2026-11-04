На промежуточных выборах в США избиратели поддержали ограничения на строительство дата-центров или отклонили инициативы, способствовавшие их развитию, в 40 из 41 местного голосования в десяти штатах. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на анализ Ballotpedia и дополнительные результаты, доступные по состоянию на среду.

Всего на голосование были вынесены 41 местная инициатива, связанная с дата-центрами. Они предусматривали различные механизмы ограничения их строительства. Исключением стал город Харвуд в штате Северная Дакота: там избиратели отклонили поправку к городскому уставу, которая требовала бы дополнительного рассмотрения перед одобрением промышленных проектов, в том числе дата-центров.

Голосования в Огайо

В Огайо на голосование были вынесены 21 местная инициатива по дата-центрам. Штат стал одной из ключевых площадок для развития ИИ-инфраструктуры. В августе OpenAI сообщила, что получила 8 гигаватт вычислительных мощностей в кампусе PORTS-Pike Technology Campus в Огайо, который CNBC называет крупнейшим в мире планируемым кампусом дата-центров для искусственного интеллекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Первую фазу строительства должны начать в этом году, а ввод мощностей в эксплуатацию планируется поэтапно с 2028 года. Проект развивают SoftBank и SB Energy в партнерстве с Министерством энергетики США. По данным CNBC, его общая стоимость может превысить 500 млрд долларов.

Дата-центры стали предвыборной темой

Вопрос строительства дата-центров также фигурировал в избирательных кампаниях в Огайо, Висконсине, Джорджии и Техасе. В частности, демократка Эми Актон, победившая на выборах губернатора Огайо, поддерживает «условный мораторий» на дата-центры. Он предусматривает, что компании будут покрывать 100% расходов на коммунальные услуги и привлекать только профсоюзную рабочую силу.

Согласно результатам опроса CNBC, 56% избирателей назвали дата-центры решающим или значимым фактором своего выбора. Демократы оценивали важность этого вопроса выше, чем республиканцы. После закрытия избирательных участков конгрессмен-демократ Грег Касар призвал вызвать руководителей ИИ-компаний для дачи показаний под присягой.

Читай нас в