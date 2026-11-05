Microsoft отклонила опцион, который предусматривал возможность более чем вдвое увеличить объем действующего контракта с британской Nscale на аренду вычислительных мощностей на площадке дата-центра в штате Техас, США.

Чего касается решение

Financial Times сообщила, что Microsoft отказалась воспользоваться этим опционом, сославшись на людей, осведомленных о ситуации. По данным издания, реализация опциона позволила бы более чем вдвое увеличить размер существующего контракта.

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Соглашение, о котором идет речь, предусматривает аренду Microsoft вычислительных мощностей в дата-центре в Техасе. Nscale в публикации названа британской компанией. Финансовые условия контракта и объемы арендуемых мощностей не раскрываются.

Проверка информации

О сообщении FT 5 ноября написал Channel NewsAsia, сославшись на Reuters. Агентство отметило, что не смогло сразу независимо проверить информацию Financial Times. Других деталей о решении Microsoft в краткой публикации не приводится.

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