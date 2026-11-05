Парламентский комитет штата Новый Южный Уэльс в Австралии не поддержал введение моратория на согласование новых дата-центров, хотя выявил недостатки в действующей системе оценки их влияния на ресурсы и инфраструктуру. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Влияние оценивают отдельно

Межпартийское расследование пришло к выводу, что штат не имеет целостной стратегии управления последствиями бума дата-центров для водоснабжения, электросетей и другой инфраструктуры. В отчёте отмечается, что нынешние правила могут недооценивать будущий спрос на электроэнергию и ограничения водных ресурсов.

Комитет также предупредил, что концентрация дата-центров в отдельных районах способна усиливать нагрузку на инфраструктуру. Согласно отчёту, действующая система планирования преимущественно рассматривает такие объекты как отдельные проекты, хотя значительная часть их воздействия носит совокупный характер и отражается на сообществах и других отраслях.

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Мораторий исключили из рекомендаций

Вместо остановки выдачи разрешений комитет предложил разработать комплексную стратегию в отношении дата-центров и улучшить координацию между участниками процедуры согласования проектов. В протоколе, приложенном к отчёту, указано, что члены Комитета по публичной подотчётности и работам проголосовали 6 голосами против 1 за исключение рекомендаций о моратории на уровне штата и страны.

Председатель комитета, представительница Партии зелёных в верхней палате парламента Эбигейл Бойд, была единственной, кто проголосовал за сохранение предложения о моратории. В предисловии к отчёту она заявила, что стремительный рост числа дата-центров, связанный с искусственным интеллектом, грозит значительным потреблением воды и энергии.

Напряжённость вокруг новых объектов особенно ощутима в Новом Южном Уэльсе, столицей которого является Сидней. Там девелопер NextDC и компания OpenAI, владеющая ChatGPT, ожидают одобрения проекта дата-центра, а жители одного из пригородов уже добились отзыва меньшего проекта.

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