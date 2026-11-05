Учёные CERN обнаружили свидетельства чрезвычайно редкого распада частицы, который, согласно прогнозам, происходит лишь в одном из 10 миллиардов случаев. Для исследования использовали Большой адронный коллайдер, где протоны сталкиваются друг с другом, образуя частицы для дальнейшего изучения.

Редкое превращение

Исследователи сосредоточились на короткоживущих частицах типа beauty, которые возникают во время таких столкновений. Они обнаружили признаки процесса, при котором одна из этих частиц превращается в другие. Этот процесс теоретически предсказан и должен происходить лишь один раз на 10 миллиардов случаев.

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Исследование зептовселенной

Как сообщает Euronews, сверхмалый масштаб субатомного мира исследователи называют зептовселенной. Это малоизученный рубеж субатомного мира, где учёные надеются найти новые фундаментальные частицы. Учёные считают, что исследование зептовселенной может помочь ответить на большие вопросы физики, в частности о природе тёмной материи и тёмной энергии. По данным источника, вместе они составляют около 95% Вселенной.

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