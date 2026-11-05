Naukowcy z CERN znaleźli dowody niezwykle rzadkiego rozpadu cząstki, który według prognoz zachodzi tylko w jednym na 10 miliardów przypadków. Do badań wykorzystano Wielki Zderzacz Hadronów, w którym protony zderzają się ze sobą, tworząc cząstki do dalszego badania.

Rzadka przemiana

Badacze skupili się na krótko żyjących cząstkach typu beauty, które powstają podczas takich zderzeń. Wykryli oznaki procesu, w którym jedna z tych cząstek przekształca się w inne. Proces ten jest przewidziany teoretycznie i ma zachodzić tylko raz na 10 miliardów przypadków.

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Badanie zeptowszechświata

Jak informuje Euronews, badacze nazywają ultrasmallą skalę świata subatomowego zeptowszechświatem. Jest to słabo zbadana granica świata subatomowego, gdzie naukowcy mają nadzieję znaleźć nowe cząstki fundamentalne. Naukowcy uważają, że badanie zeptowszechświata może pomóc odpowiedzieć na wielkie pytania fizyki, w tym dotyczące natury ciemnej materii i ciemnej energii. Według źródła razem stanowią one około 95% Wszechświata.

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