Film: Bayraktar TB2 został przetestowany jako platforma nośna dla 16 dronów FPV
Turecka firma Baykar przetestowała bezzałogowy statek powietrzny typu bojowego Bayraktar TB2 w roli nośnika 16 dronów kamikadze FPV typu Skydagger. Podczas testów dwa małe drony odłączyły się od platformy macierzystej i trafiły w wyznaczone cele. Oprócz wystrzelenia TB2 pełnił funkcję powietrznego przekaźnika łączności do sterowania dronami FPV.
4 listopada firma Baykar opublikowała film z testów zatytułowany „16 x FPV Drone Drop Test”. Na opublikowanych ujęciach widać, jak Bayraktar TB2 pełni rolę platformy do wystrzelenia 16 dronów kamikadze typu FPV Skydagger.
Według danych firmy bezzałogowiec wystartował z Centrum Szkolenia Lotniczego i Testów w Keshan, położonego w północno-zachodniej Turcji.
Na poligonie testowym od TB2 odłączyły się dwa drony FPV. Po wystrzeleniu dron macierzysty nadal pełnił rolę powietrznego przekaźnika: operatorzy naziemni wykorzystywali go do przesyłania sygnału i sterowania małymi dronami, które ostatecznie trafiły w wyznaczone cele.
W firmie Baykar zaznaczają, że średni zasięg działania dronów FPV na polu bitwy wynosi około 15 km. Integracja takich dronów z Bayraktar TB2, według twierdzeń producenta, umożliwia atakowanie celów z znacznie większych odległości.
Jednocześnie firma nie podała, kiedy dokładnie odbywały się testy ani co stało się z pozostałymi 14 dronami FPV.
Kontener do wystrzeliwania dronów o nazwie DAGGER POD został opracowany przez firmę Skydagger. Jest on przystosowany do umieszczenia 16 dronów FPV i ma konstrukcję modułową, dzięki czemu można go dostosować do różnych platform.
Na oficjalnej stronie internetowej firmy Baykar model Bayraktar TB2 opisywany jest jako bezzałogowa platforma klasy MALE — średniej wysokości i długiego czasu lotu.
Główne parametry techniczne Bayraktar TB2:
- rozpiętość skrzydeł — 12 metrów;
- ładowność — do 150 kg;
- maksymalna masa startowa — 700 kg;
- czas lotu — ponad 18 godzin.
Firma Baykar informuje również, że zawarła umowy eksportowe dotyczące dostaw Bayraktar TB2 z 36 krajami na całym świecie.
Informację tę podaje firma Baykar na Instagramie.
Wcześniej turecka firma zbrojeniowa Aselsan zaprezentowała w środkowej Turcji systemy zwalczania elektronicznego oraz sprzęt radarowy zintegrowane z bezzałogowymi statkami powietrznymi Bayraktar TB2 firmy Baykar.
Turecka firma Baykar z powodzeniem przeprowadziła wyjątkowe testy bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar Kızılelma, który jest w stanie niszczyć cele powietrzne za pomocą rakiet typu „powietrze-powietrze” poza zasięgiem wzroku.
Przypomnijmy, że budowa fabryki Baykar na Ukrainie będzie kontynuowana pomimo ostrzałów.
Ponadto Turcja rozpoczęła seryjną produkcję bezzałogowego myśliwca Kızılelma.