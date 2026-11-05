Turecka firma Baykar przetestowała bezzałogowy statek powietrzny typu bojowego Bayraktar TB2 w roli nośnika 16 dronów kamikadze FPV typu Skydagger. Podczas testów dwa małe drony odłączyły się od platformy macierzystej i trafiły w wyznaczone cele. Oprócz wystrzelenia TB2 pełnił funkcję powietrznego przekaźnika łączności do sterowania dronami FPV.

4 listopada firma Baykar opublikowała film z testów zatytułowany „16 x FPV Drone Drop Test”. Na opublikowanych ujęciach widać, jak Bayraktar TB2 pełni rolę platformy do wystrzelenia 16 dronów kamikadze typu FPV Skydagger.

Według danych firmy bezzałogowiec wystartował z Centrum Szkolenia Lotniczego i Testów w Keshan, położonego w północno-zachodniej Turcji.

Na poligonie testowym od TB2 odłączyły się dwa drony FPV. Po wystrzeleniu dron macierzysty nadal pełnił rolę powietrznego przekaźnika: operatorzy naziemni wykorzystywali go do przesyłania sygnału i sterowania małymi dronami, które ostatecznie trafiły w wyznaczone cele.

W firmie Baykar zaznaczają, że średni zasięg działania dronów FPV na polu bitwy wynosi około 15 km. Integracja takich dronów z Bayraktar TB2, według twierdzeń producenta, umożliwia atakowanie celów z znacznie większych odległości.

Jednocześnie firma nie podała, kiedy dokładnie odbywały się testy ani co stało się z pozostałymi 14 dronami FPV.

Kontener do wystrzeliwania dronów o nazwie DAGGER POD został opracowany przez firmę Skydagger. Jest on przystosowany do umieszczenia 16 dronów FPV i ma konstrukcję modułową, dzięki czemu można go dostosować do różnych platform.

Na oficjalnej stronie internetowej firmy Baykar model Bayraktar TB2 opisywany jest jako bezzałogowa platforma klasy MALE — średniej wysokości i długiego czasu lotu.

Główne parametry techniczne Bayraktar TB2:

rozpiętość skrzydeł — 12 metrów;

ładowność — do 150 kg;

maksymalna masa startowa — 700 kg;

czas lotu — ponad 18 godzin.

Firma Baykar informuje również, że zawarła umowy eksportowe dotyczące dostaw Bayraktar TB2 z 36 krajami na całym świecie.

Informację tę podaje firma Baykar na Instagramie.

Wcześniej turecka firma zbrojeniowa Aselsan zaprezentowała w środkowej Turcji systemy zwalczania elektronicznego oraz sprzęt radarowy zintegrowane z bezzałogowymi statkami powietrznymi Bayraktar TB2 firmy Baykar.

Turecka firma Baykar z powodzeniem przeprowadziła wyjątkowe testy bezzałogowego statku powietrznego Bayraktar Kızılelma, który jest w stanie niszczyć cele powietrzne za pomocą rakiet typu „powietrze-powietrze” poza zasięgiem wzroku.

Przypomnijmy, że budowa fabryki Baykar na Ukrainie będzie kontynuowana pomimo ostrzałów.

Ponadto Turcja rozpoczęła seryjną produkcję bezzałogowego myśliwca Kızılelma.

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