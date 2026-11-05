视频：Bayraktar TB2作为16架FPV无人机的载机进行了测试

土耳其公司Baykar测试了Bayraktar TB2攻击型无人机，将其作为16架Skydagger FPV自杀式无人机的载机。 测试过程中，两架小型无人机从母机平台脱离，并成功击中预定目标。除发射任务外，TB2还担任了FPV无人机通信的空中中继站。

11月4日，Baykar发布了一段名为“16 x FPV Drone Drop Test”的测试视频。视频画面显示，Bayraktar TB2作为平台，成功发射了16架Skydagger FPV自杀式无人机。

据该公司称，该无人机从位于土耳其西北部的凯尚飞行训练与测试中心起飞。

在试验场，两架FPV无人机从TB2上分离。 发射后，母机继续发挥空中中继器的作用：地面操作员利用它传输信号并操控小型无人机，最终这些小型无人机成功击中了预定目标。

Baykar指出，FPV无人机在战场上的平均作战半径约为15公里。据开发商称，将此类无人机与Bayraktar TB2集成，可使攻击目标的距离大幅延长。

不过，该公司并未透露测试的具体时间，也未说明其余14架FPV无人机的情况。

名为DAGGER POD的无人机发射容器由Skydagger公司研发。该容器设计用于容纳16架FPV无人机，并采用模块化结构，因此可适配于不同平台。

在Baykar的官方网站上，Bayraktar TB2被描述为MALE级（中空长航时）无人机平台。

Bayraktar TB2的主要参数：

翼展——12米；

有效载荷——最高150公斤；

最大起飞重量——700公斤；

续航时间——超过18小时。

Baykar公司还表示，该公司已与全球36个国家签署了Bayraktar TB2的出口协议。

Baykar在Instagram上发布了这一消息。

此前，土耳其国防公司Aselsan在土耳其中部展示了集成于Baykar公司Bayraktar TB2无人机上的电子战系统和雷达设备。

土耳其Baykar公司成功完成了Bayraktar Kızılelma无人机的独特测试，该机型能够利用“空对空”导弹在超视距范围内打击空中目标。

需要指出的是，尽管遭到炮击，Baykar在乌克兰的工厂仍将继续建设。

此外，土耳其已启动“基兹勒尔马”无人战斗机的批量生产。

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