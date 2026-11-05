Видео: Bayraktar TB2 испытали в качестве носителя 16 FPV-дронов

Турецкая компания Baykar испытала ударный беспилотник Bayraktar TB2 в качестве носителя 16 FPV-дронов-камикадзе Skydagger. В ходе испытаний два небольших беспилотника отделились от материнской платформы и поразили заданные цели. Помимо запуска, TB2 выполнял функцию воздушного ретранслятора связи для управления FPV-дронами.

4 ноября компания Baykar обнародовала видео испытания под названием «16 x FPV Drone Drop Test». На опубликованных кадрах показано, как Bayraktar TB2 выступает в качестве платформы для запуска 16 FPV-камикадзе Skydagger.

По данным компании, беспилотник взлетел из Центра летной подготовки и испытаний в Кешане, что на северо-западе Турции.

На испытательном полигоне от TB2 отделились два FPV-дрона. После запуска материнский беспилотник продолжил выполнять роль воздушного ретранслятора: наземные операторы использовали его для передачи сигнала и управления малыми дронами, которые в результате поразили заданные цели.

В Baykar отмечают, что средняя дальность применения FPV-дронов на поле боя составляет около 15 км. Интеграция таких беспилотников с Bayraktar TB2, по утверждению разработчика, позволяет атаковать цели на значительно больших расстояниях.

В то же время компания не уточнила, когда именно проходили испытания и что случилось с остальными 14 FPV-дронами.

Контейнер для запуска беспилотников под названием DAGGER POD разработала компания Skydagger. Он рассчитан на размещение 16 FPV-дронов и имеет модульную конструкцию, благодаря которой его можно адаптировать к различным платформам.

На официальном сайте Baykar Bayraktar TB2 характеризуют как беспилотную платформу класса MALE — средней высоты и большой продолжительности полёта.

Основные характеристики Bayraktar TB2:

размах крыльев — 12 метров;

полезная нагрузка — до 150 кг;

максимальная взлетная масса — 700 кг;

продолжительность полёта — более 18 часов.

В Baykar также заявляют, что компания заключила экспортные соглашения о поставках Bayraktar TB2 с 36 странами мира.

Об этом сообщает Baykar в Instagram.

Ранее турецкая оборонная компания Aselsan продемонстрировала в центральной Турции системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационное оборудование, интегрированные на беспилотники Bayraktar TB2 компании Baykar.

Турецкая компания Baykar успешно провела уникальное испытание беспилотного аппарата Bayraktar Kızılelma, способного поражать воздушные цели с помощью ракет класса «воздух-воздух» за пределами визуальной видимости.

Напомним, что завод Baykar в Украине продолжат строить, несмотря на обстрелы.

Также Турция запустила в серийное производство беспилотный истребитель Kızılelma.

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