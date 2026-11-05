Экспортно-импортный банк Южной Кореи предоставит Танзании кредит на 170 млн долларов для строительства образовательного центра искусственного интеллекта. Кредитное соглашение подписали в Дар-эс-Саламе старший исполнительный вице-президент банка Ли Дон Хун и заместитель министра финансов Танзании Нату Э. Мвамба, сообщает Korea Herald.

Первый проект EDCF в сфере ИИ

Это первый проект в области искусственного интеллекта, финансируемый через Фонд сотрудничества в целях экономического развития Южной Кореи. Он также станет первым проектом в рамках инициативы K-AI Package, которая сочетает финансирование развития с корейскими технологиями ИИ для поддержки развивающихся стран и создания возможностей для корейских компаний за рубежом.

Центр планируют построить на участке площадью 35 тысяч квадратных метров. В нем будут действовать четыре образовательные программы: по искусственному интеллекту, робототехнике, аналитике данных и интернету вещей. Основным направлением подготовки будет обучение специалистов по физическому искусственному интеллекту.

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Лаборатории и кластер в сфере ИИ

В центре планируют оборудовать лаборатории ИИ и современные учебные помещения. Для преподавания, оценки знаний и подготовки преподавателей будут применяться корейские технологии и образовательные системы. Учебные программы также предусматривают облачные платформы для обмена курсами и управления обучением.

Правительство Танзании планирует построить рядом крупный дата-центр для ИИ и создать кластер в сфере ИИ для привлечения технологических компаний. Ли Дон Хун заявил, что проект должен стать первым шагом к распространению корейских технологий искусственного интеллекта в Африке.

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