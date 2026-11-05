Південна Корея надасть Танзанії кредит на $170 млн для центру ШІ — Korea Herald

Експортно-імпортний банк Південної Кореї надасть Танзанії кредит на 170 млн доларів для будівництва освітнього центру зі штучного інтелекту. Угоду про кредит підписали в Дар-ес-Саламі старший виконавчий віцепрезидент банку Лі Дон Хун і заступниця міністра фінансів Танзанії Нату Е. Мвамба, повідомляє Korea Herald.

Перший проєкт EDCF у сфері ШІ

Це перший проєкт у галузі штучного інтелекту, який фінансується через Фонд співробітництва для економічного розвитку Південної Кореї. Також він стане першим проєктом у межах ініціативи K-AI Package, що поєднує фінансування розвитку з корейськими технологіями ШІ для підтримки країн, що розвиваються, та створення можливостей для корейських компаній за кордоном.

Центр планують збудувати на ділянці площею 35 тисяч квадратних метрів. У ньому діятимуть чотири освітні програми: зі штучного інтелекту, робототехніки, аналітики даних та інтернету речей. Основним напрямом підготовки буде навчання фахівців із фізичного штучного інтелекту.

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Лабораторії та кластер у сфері ШІ

У центрі мають облаштувати лабораторії ШІ та сучасні навчальні приміщення. Для викладання, оцінювання знань і підготовки викладачів застосовуватимуть корейські технології та освітні системи. Навчальні програми також передбачають хмарні платформи для обміну курсами й управління навчанням.

Уряд Танзанії планує збудувати поблизу великий дата-центр для ШІ та створити кластер у сфері ШІ для залучення технологічних компаній. Лі Дон Хун заявив, що проєкт має стати першим кроком для поширення корейських технологій штучного інтелекту в Африці.

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