Eksportowo-Importowy Bank Korei Południowej udzieli Tanzanii kredytu w wysokości 170 mln dolarów na budowę centrum edukacyjnego sztucznej inteligencji. Umowę kredytową podpisali w Dar es Salaam starszy wiceprezes wykonawczy banku Lee Dong-hoon oraz wiceminister finansów Tanzanii Natu E. Mwamba, informuje Korea Herald.

Pierwszy projekt EDCF w dziedzinie AI

Jest to pierwszy projekt w dziedzinie sztucznej inteligencji finansowany za pośrednictwem południowokoreańskiego Funduszu Współpracy na rzecz Rozwoju Gospodarczego. Będzie to również pierwszy projekt w ramach inicjatywy K-AI Package, która łączy finansowanie rozwoju z koreańskimi technologiami AI, aby wspierać kraje rozwijające się i tworzyć możliwości dla koreańskich firm za granicą.

Centrum ma powstać na działce o powierzchni 35 tys. metrów kwadratowych. Będą w nim prowadzone cztery programy edukacyjne: ze sztucznej inteligencji, robotyki, analityki danych i internetu rzeczy. Głównym kierunkiem kształcenia będzie szkolenie specjalistów w zakresie fizycznej sztucznej inteligencji.

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Laboratoria i klaster AI

W centrum mają zostać wyposażone laboratoria AI oraz nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne. Do nauczania, oceny wiedzy i szkolenia nauczycieli będą wykorzystywane koreańskie technologie i systemy edukacyjne. Programy edukacyjne obejmują również platformy chmurowe do udostępniania kursów i zarządzania nauczaniem.

Rząd Tanzanii planuje zbudować w pobliżu duże centrum danych AI oraz utworzyć klaster AI, aby przyciągnąć firmy technologiczne. Lee Dong-hoon oświadczył, że projekt ma stać się pierwszym krokiem do rozpowszechnienia koreańskich technologii sztucznej inteligencji w Afryce.

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