Astronauta NASA Anil Menon i astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Joshua Kutryk mają 5 listopada zakończyć modernizację systemu energetycznego Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas trwającego około siedmiu godzin spaceru kosmicznego planują zainstalować ósmy i ostatni rozwijany panel słoneczny iROSA.

Finałowy etap modernizacji

Spacer kosmiczny zaplanowano na 8:30 czasu wschodniego USA, czyli 13:30 czasu GMT. Według Space.com transmisja NASA miała rozpocząć się o 12:00 GMT.

Instalacja ostatniego panelu ma zakończyć modernizację mocy energetycznych ISS, rozpoczętą w czerwcu 2021 roku. Według danych NASA ma ona zwiększyć zdolność stacji do wytwarzania energii elektrycznej ze 160 do około 215 kilowatów — o około 30%.

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Drugi spacer kosmiczny w ciągu tygodnia

Dla Menona i Kutryka będzie to drugi spacer kosmiczny w ciągu tygodnia. Podczas poprzedniego wyjścia 29 października zainstalowali siódmy panel iROSA. Operacja ta była setnym amerykańskim spacerem kosmicznym z ISS, a także pierwszym spacerem kosmicznym kanadyjskiego astronauty od 2019 roku.

Menon i Kutryk przebywają obecnie na ISS wraz z astronautami NASA Lukiem Delaneyem i Jessicą Watkins, a także kosmonautami Piotrem Dubrowem, Anną Kikiną i Siergiejem Teteriatnikowem.

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