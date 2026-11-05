宇航员将在国际空间站安装最后一块太阳能电池板——Space.com

NASA宇航员阿尼尔·梅农和加拿大航天局宇航员约书亚·库特里克计划于11月5日完成国际空间站能源系统的升级。在一次持续约7小时的太空行走期间，他们计划安装第八块也是最后一块iROSA可展开太阳能电池板。

升级的最后阶段

此次太空行走计划于美国东部时间8:30，即格林尼治时间13:30进行。据Space.com报道，NASA的直播原定于格林尼治时间12:00开始。

安装最后一块电池板将完成始于2021年6月的国际空间站发电能力升级。NASA数据显示，此次升级将把空间站的发电能力从160千瓦提高至约215千瓦，增幅约为30%。

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一周内第二次太空行走

对于梅农和库特里克而言，这将是他们一周内第二次太空行走。在10月29日的上一次太空行走中，他们安装了第七块iROSA电池板。那次任务成为从国际空间站进行的第100次美国太空行走，也是自2019年以来加拿大宇航员首次进行太空行走。

目前，梅农和库特里克与NASA宇航员卢克·德莱尼和杰西卡·沃特金斯，以及宇航员彼得·杜布罗夫、安娜·基基娜和谢尔盖·捷捷里亚特尼科夫一同驻留在国际空间站。

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