Астронавт NASA Анил Менон и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик должны 5 ноября завершить модернизацию энергосистемы Международной космической станции. Во время выхода в открытый космос продолжительностью около семи часов они планируют установить восьмую и последнюю разворачиваемую солнечную батарею iROSA.

Финальный этап модернизации

Выход в открытый космос запланирован на 8:30 по восточному времени США, или на 13:30 по Гринвичу. По данным Space.com, трансляция NASA должна была начаться в 12:00 по Гринвичу.

Установка последней панели должна завершить обновление энергетических мощностей МКС, начавшееся в июне 2021 года. По данным NASA, оно должно увеличить мощность выработки электроэнергии станции со 160 до примерно 215 киловатт — ориентировочно на 30%.

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Второй выход за неделю

Для Менона и Кутрика это будет второй выход в открытый космос в течение недели. Во время предыдущего выхода 29 октября они установили седьмую батарею iROSA. Та операция стала 100-м американским выходом в открытый космос с МКС, а также первым выходом канадского астронавта с 2019 года.

Сейчас Менон и Кутрик находятся на МКС вместе с астронавтами NASA Люком Делани и Джессикой Уоткинс, а также космонавтами Петром Дубровым, Анной Кикиной и Сергеем Тетерятниковым.

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