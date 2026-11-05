В Напе, штат Калифорния, США, президент OpenAI Грег Брокман заявил, что, по его мнению, компания может быть готова к первичному публичному размещению акций в 2027 году. Он также сообщил, что большая часть доходов OpenAI теперь поступает от продаж корпоративным клиентам.

Заявление на конференции

Брокман выступил 4 ноября на технологической конференции The Wall Street Journal в Напе. На вопрос со сцены, будет ли OpenAI готова к IPO в следующем году, он ответил, что считает это вероятным.

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По данным Channel NewsAsia, опубликовавшего материал Reuters, OpenAI наращивает продажи бизнесу, конкурируя с Anthropic. Компания также продвигает своего агента Codex.

Привлечение финансирования

В материале отмечается, что Anthropic может провести IPO до конца года. OpenAI из Сан-Франциско, по данным Reuters, активизировала привлечение финансирования, стремясь воспользоваться недавним ростом после отсрочки планов выхода на биржу.

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