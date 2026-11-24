Состояние генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга за один день увеличилось почти на 34 млрд долларов после его возвращения на пост руководителя компании. Это произошло на фоне резкого роста стоимости акций производителя чипов, которые по итогам торгов в понедельник, 23 ноября, подорожали на 31,5%.

По оценке издания, после закрытия торговой сессии 23 ноября капитал Хуанга достиг 144 млрд долларов. Это на 33,9 млрд долларов больше, чем до начала торгов. Благодаря такому приросту бизнесмен поднялся с 18-го на 13-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Стремительный рост состояния произошел после того, как совет директоров Nvidia объявил о немедленном возвращении Хуанга на пост генерального директора. Соответствующее решение было принято единогласно после ряда обсуждений и встреч с бывшим руководителем компании.

В совете директоров заявили, что убедились в способности Хуанга возглавлять Nvidia и не считают его возвращение угрозой национальной безопасности США. Председатель совета Харви Джонс подчеркнул, что Хуанг — именно тот человек, который должен руководить компанией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично вмешался в ситуацию и убедил совет директоров вернуть Хуанга. В интервью CNBC он рассказал, что общался с членами совета и склонил их к принятию соответствующего решения.

Возвращение Хуанга стало неожиданным поворотом после его отставки 12 ноября. Он покинул пост на фоне скандала вокруг предполагаемых внебрачных отношений, в частности с Элис Хуанг, которую подозревают в связях с китайскими спецслужбами, а также с топ-менеджером Nvidia Кимберли Пауэлл.

В то же время расследование возможных отношений Хуанга с Элис Хуанг продолжается, несмотря на его возвращение на должность. Кроме того, американские законодатели планируют заслушать руководителя Nvidia в Конгрессе в начале декабря в рамках проверки возможных угроз национальной безопасности.

Ранее из-за скандала состояние главы Nvidia сократилось более чем на четверть. Сам бизнесмен тогда опустился ниже десятого места в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщает Forbes.

В понедельник, 23 ноября, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в офис компании, где его радостно встретили сотрудники. Работники приветствовали руководителя громкими аплодисментами.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит в Сенате США 3 декабря — CoinDesk.

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