В воскресенье, 22 ноября, европейский космический зонд БепиКоломбо достиг Меркурия после восьми лет путешествия. Аппарат вышел на связь с центром управления полётом и теперь готовится к основной научной миссии. Исследователи планируют изучить магнитное поле планеты, её поверхность, ядро и разреженную атмосферу.

В ведомстве подтвердили, что аппарат вышел на связь с центром управления полётом. «Мы получили ответ от Bepi», — заявили представители агентства. Теперь зонд будет готовиться к основному этапу миссии. На начальной орбите он сможет приближаться к поверхности Меркурия на расстояние до 674 километров.

Миссия BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Её стоимость составляет 1,7 млрд евро, или около 1,9 млрд долларов. Главная цель исследования — получить больше информации о Меркурии, ближайшей к Солнцу планете. Несмотря на то, что у учёных уже есть определённые данные о ней, Меркурий до сих пор остаётся одной из наименее исследованных планет внутренней части Солнечной системы.

Что будут исследовать на Меркурии

BepiColombo состоит из двух орбитальных аппаратов, оснащенных различным научным оборудованием. Они будут исследовать магнитное поле Меркурия, составлять карту его поверхности, а также изучать ядро и разреженную атмосферу. Одна из главных целей ученых — выяснить, есть ли на планете вода. Исследователи хотят узнать, где она может находиться, каков ее состав и как она образовалась.

Зонд запустили в октябре 2018 года. С тех пор он преодолел более 10 млрд километров, прежде чем добраться до Меркурия. Управление миссией осуществляется из центра Европейского космического агентства в немецком Дармштадте, недалеко от Франкфурта. В сентябре два орбитальных аппарата отделились от двигательного модуля. Сейчас они уже находятся под действием гравитации Меркурия, хотя пока остаются соединенными между собой.

Согласно плану, в декабре аппараты должны разделиться. После этого они продолжат движение к своим рабочим орбитам. Окончательно выйти на них планируют к марту 2027 года, а полноценные научные исследования должны начаться в апреле.

Как зонд защищают от солнечного излучения

Путешествие к Меркурию стало сложным испытанием не только из-за большого расстояния. Планета расположена очень близко к Солнцу, поэтому космические аппараты получают значительно больше тепла и излучения, чем вблизи Земли. По данным ESA, возле Меркурия солнечное излучение может быть в десять раз интенсивнее, чем на нашей планете. Поэтому при разработке BepiColombo особое внимание уделили защите от перегрева.

Оба орбитальных аппарата имеют специальное термостойкое покрытие и многослойную изоляцию. Эти материалы должны защищать оборудование от экстремальных температур и помогать ему работать в сложных условиях. Один из аппаратов также имеет необычную конструкцию. Он будет вращаться со скоростью 15 оборотов в минуту, чтобы не перегреваться во время работы вблизи Солнца.

Теперь, после восьми лет путешествия, BepiColombo переходит к следующему этапу. Если все запланированные маневры пройдут успешно, уже весной 2027 года два аппарата начнут детальное исследование Меркурия. О прибытии зонда 22 ноября сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Читай нас в