Эксперты GSMArena обновили рейтинг смартфонов по продолжительности работы от одного заряда. Первое место занял Realme P4 Power с аккумулятором емкостью 10 001 мА·ч.

По показателю Active Use Score смартфон продемонстрировал 25 часов 35 минут активной работы.

В режиме телефонных разговоров он способен работать до 61 часа. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

В пятерку лидеров также вошли Oppo Find X10 Pro Max, Poco X8 Pro Max и Oppo Find X10. Все эти модели обеспечивают более 25 часов активного использования.

В то же время iPhone 18 Pro Max занял лишь 30-е место с результатом 19 часов 20 минут — почти на шесть часов меньше, чем у лидера рейтинга.

Источник: GSMArena.

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