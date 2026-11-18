В ночь на 19 ноября в 00:00 состоится долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — новой масштабной игры от Rockstar Games. После многих лет ожидания и многочисленных переносов даты выхода геймеры смогут окунуться в историю криминального дуэта Люсии и Джейсона, которая разворачивается в солнечном Вайс-Сити.

Украинские игроки получат доступ к GTA 6 в полночь, тогда как первой игру сможет запустить Новая Зеландия — там релиз состоялся в 13:00 по киевскому времени 18 ноября.

Когда GTA 6 выйдет в мире и в Украине

Rockstar Games выбрала не одновременный глобальный запуск, а поэтапный релиз. Игра станет доступна в 00:00 по местному времени в каждом регионе. Из-за разницы во временных поясах игроки в Океании и Азии получат доступ к новинке раньше, чем пользователи в Европе и Америке.

Первой официальный релиз встретит Новая Зеландия. Местные геймеры смогут начать играть уже 18 ноября в 13:00 по киевскому времени. Некоторые пользователи пытались воспользоваться этой разницей и меняли регион своих консолей на новозеландский, чтобы получить ранний доступ.

Однако такие попытки, по сообщениям геймерского сообщества SourceVI, привели к проблемам с PlayStation Network. Некоторые пользователи создавали учетные записи PSN в Новой Зеландии, надеясь запустить игру примерно на 13 часов раньше. После этого некоторые из них якобы получили временные или постоянные блокировки с кодом ошибки WS-116331-5, который связывают с нарушением условий использования PlayStation Network.

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В случае блокировки игрок может лишиться доступа к своему профилю и приобретённому на нём цифровому контенту, в частности к предзаказу GTA 6.

В Украине игра станет доступна в ночь на 19 ноября в 00:00. На украинских маркетплейсах её можно приобрести за 3999 гривен.

По данным аналитической компании Sensor Tower, в общей сложности было продано 15,88 млн копий игры на сумму более 1,54 млрд долларов. Из этой суммы 1,15 млрд долларов пришлось на продажи для консоли PlayStation 5, остальная часть — для Xbox.

Сюжет и главные герои Grand Theft Auto VI

События GTA 6 будут разворачиваться в вымышленном американском штате Леонида, а одним из главных мест действия станет Вайс-Сити. Этот город уже появлялся в Grand Theft Auto (1997), а также был центральной локацией Grand Theft Auto: Vice City (2002) и Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).

В центре сюжета — криминальная пара Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Люсия станет первой главной героиней серии с 2000 года. Персонажи пытаются заработать деньги, однако оказываются втянутыми в масштабный преступный заговор на территории штата Леонида. Чтобы выжить, им придётся объединить усилия и полагаться друг на друга.

История разработки и переноса релиза GTA 6

После выхода Grand Theft Auto V в сентябре 2013 года президент Rockstar North Лесли Бензис заявил, что у компании уже есть «некоторые идеи» относительно следующей игры серии.

В марте 2018 года издание The Know сообщило, что новый проект Grand Theft Auto носит рабочее название Project Americas. По информации ресурса, события должны были происходить в вымышленном американском городе Вайс-Сити, прототипом которого стал Майами, а также в Южной Америке.

В феврале 2022 года Rockstar Games официально подтвердила разработку новой части Grand Theft Auto. В июле того же года журналист Джейсон Шрайер сообщил Bloomberg, что игра получит название Grand Theft Auto VI, а её сюжет сосредоточится на двух главных героях, образы которых вдохновлены историей Бонни и Клайда. Одной из персонажек должна была стать женщина латиноамериканского происхождения.

Тогда же Rockstar объявила, что Red Dead Online больше не будет получать крупных обновлений, поскольку основные ресурсы компании сосредоточены на разработке GTA 6.

4 декабря 2023 года в социальной сети X появилась утечка первого трейлера игры низкого качества. В течение часа после утечки Rockstar Games опубликовала официальный ролик на YouTube. В нём раскрыли название игры, главных героев, отдельные подробности игрового процесса и подтвердили выход на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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В трейлере использовалась композиция Тома Петти «Love Is a Long Road». Первый ролик GTA 6 установил рекорд по количеству просмотров немузыкального видео на YouTube в течение первых 24 часов, превзойдя предыдущее достижение блогера MrBeast.

Изначально выход игры планировался на третий-четвёртый квартал 2025 года. Однако в мае 2025 года Rockstar объявила о переносе релиза на год — до 26 мая 2026 года. Тогда же разработчики представили второй трейлер, в котором раскрыли дополнительные подробности сюжета.

В его описании говорилось: Джейсон и Люсия всегда знали, что шансы против них. Но когда простая операция идёт не по плану, они оказываются на самой тёмной стороне самого солнечного места в Америке, в самом центре преступного заговора, охватывающего весь штат Леонида, — и вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если хотят выжить.

В ноябре 2025 года разработчики сообщили об очередном переносе: новой датой релиза стало 19 ноября 2026 года.

18 июня 2026 года Rockstar Games представила обложку GTA 6 и объявила, что предзаказы начнутся 25 июня. Так компания начала маркетинговую кампанию игры.

В августе Rockstar Games совместно с платформой Netflix провела онлайн-показ 27-минутного превью Grand Theft Auto VI, продемонстрировав геймерам дополнительные материалы будущего проекта.

Цифровые предзаказы на игру Grand Theft Auto 6 по всему миру по состоянию на 13 ноября оценивались примерно в 12,13 млн копий, а доход от них — в $1,18 млрд.

Новая часть серии видеоигр Grand Theft Auto — GTA VI — выходит в мировой релиз после 13 лет ожидания, двух переносов даты и нескольких утечек. Игра станет доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в полночь по местному времени в каждом регионе. Первыми её смогут запустить игроки в Новой Зеландии — в 11:00 по Гринвичу в среду.

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