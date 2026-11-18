W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminu gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Vice City.

Ukraińscy gracze uzyskają dostęp do GTA 6 o północy, natomiast jako pierwsi grę będą mogli uruchomić mieszkańcy Nowej Zelandii — tam premiera miała miejsce 18 listopada o godz. 13:00 czasu kijowskiego.

Kiedy GTA 6 ukaże się na świecie i na Ukrainie

Rockstar Games zdecydowało się nie na jednoczesną globalną premierę, ale na stopniowe wprowadzanie gry na rynek. Gra zostanie udostępniona o godz. 00:00 czasu lokalnego w każdym regionie. Ze względu na różnice stref czasowych gracze z Oceanii i Azji uzyskają dostęp do nowości wcześniej niż użytkownicy z Europy i Ameryki.

Jako pierwsza oficjalną premierę powita Nowa Zelandia. Tamtejsi gracze będą mogli zacząć grać już 18 listopada o godz. 13:00 czasu kijowskiego. Niektórzy użytkownicy próbowali wykorzystać tę różnicę i zmieniali region swoich konsol na nowozelandzki, aby uzyskać wcześniejszy dostęp.

Jednak, jak donosi społeczność graczy SourceVI, takie próby spowodowały problemy z PlayStation Network. Niektórzy użytkownicy zakładali konta PSN w Nowej Zelandii, mając nadzieję, że uruchomią grę około 13 godzin wcześniej. Następnie niektórzy z nich rzekomo zostali tymczasowo lub na stałe zablokowani z kodem błędu WS-116331-5, który wiąże się z naruszeniem warunków korzystania z PlayStation Network.

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W przypadku zablokowania gracz może stracić dostęp do swojego profilu i zakupionych na nim treści cyfrowych, w tym do zamówienia przedpremierowego GTA 6.

Na Ukrainie gra będzie dostępna w nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00. Na ukraińskich platformach handlowych można ją nabyć za 3999 hrywien.

Według danych firmy analitycznej Sensor Tower sprzedano łącznie 15,88 mln egzemplarzy gry o wartości ponad 1,54 mld dolarów. Z tej kwoty 1,15 mld dolarów pochodziło ze sprzedaży na konsolę PlayStation 5, a pozostała część – na konsolę Xbox.

Fabuła i główni bohaterowie Grand Theft Auto VI

Akcja GTA 6 będzie się toczyć w fikcyjnym amerykańskim stanie Leonida, a jednym z głównych miejsc akcji będzie Vice City. Miasto to pojawiło się już w grze Grand Theft Auto (1997), a także było główną lokacją w Grand Theft Auto: Vice City (2002) i Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).

W centrum fabuły znajduje się para przestępców: Jason Duval i Lucia Caminos. Lucia będzie pierwszą główną bohaterką serii od 2000 roku. Bohaterowie próbują zarobić pieniądze, jednak zostają wciągnięci w zakrojoną na szeroką skalę przestępczą konspirację na terenie stanu Leonida. Aby przetrwać, będą musieli połączyć siły i polegać na sobie nawzajem.

Historia tworzenia i przesunięcia premiery GTA 6

Po premierze Grand Theft Auto V we wrześniu 2013 roku prezes Rockstar North, Leslie Benzies, oświadczył, że firma ma już „kilka pomysłów” dotyczących kolejnej gry z serii.

W marcu 2018 roku serwis The Know poinformował, że nowy projekt z serii Grand Theft Auto nosi roboczą nazwę Project Americas. Według informacji podanych przez serwis, akcja miała rozgrywać się w fikcyjnym amerykańskim mieście Weiss City, którego prototypem było Miami, a także w Ameryce Południowej.

W lutym 2022 roku firma Rockstar Games oficjalnie potwierdziła prace nad nową częścią Grand Theft Auto. W lipcu tego samego roku dziennikarz Jason Schreier poinformował agencję Bloomberg, że gra będzie nosiła tytuł Grand Theft Auto VI, a jej fabuła skoncentruje się na dwóch głównych bohaterach, których postacie inspirowane są historią Bonnie i Clyde'a. Jedną z bohaterek miała być kobieta pochodzenia latynoamerykańskiego.

W tym samym czasie firma Rockstar ogłosiła, że Red Dead Online nie będzie już otrzymywać dużych aktualizacji, ponieważ główne zasoby firmy skupiają się na tworzeniu GTA 6.

4 grudnia 2023 roku w serwisie społecznościowym X pojawiła się wyciekła wersja pierwszego zwiastuna gry o niskiej jakości. W ciągu godziny od wycieku firma Rockstar Games opublikowała oficjalny zwiastun na YouTube. Ujawniono w nim tytuł gry, głównych bohaterów, niektóre szczegóły rozgrywki oraz potwierdzono premierę na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

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W zwiastunie wykorzystano utwór Toma Petty’ego „Love Is a Long Road”. Pierwszy zwiastun GTA 6 ustanowił rekord liczby wyświetleń filmu niemuzikalnego na YouTube w ciągu pierwszych 24 godzin, pobijając poprzedni rekord blogera MrBeast.

Początkowo premierę gry planowano na trzeci lub czwarty kwartał 2025 roku. Jednak w maju 2025 roku firma Rockstar ogłosiła przesunięcie premiery o rok — na 26 maja 2026 roku. W tym samym czasie twórcy zaprezentowali drugi zwiastun, w którym ujawnili dodatkowe szczegóły fabuły.

W opisie napisano: Jason i Lucia zawsze wiedzieli, że szanse są przeciwko nim. Ale kiedy prosta operacja nie idzie zgodnie z planem, znajdują się po najciemniejszej stronie najsłoneczniejszego miejsca w Ameryce, w samym centrum przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida — i muszą polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek, jeśli chcą przeżyć.

W listopadzie 2025 roku twórcy ogłosili kolejne przesunięcie terminu: nową datą premiery stał się 19 listopada 2026 roku.

18 czerwca 2026 roku firma Rockstar Games zaprezentowała okładkę GTA 6 i ogłosiła, że przedsprzedaż rozpocznie się 25 czerwca. W ten sposób firma rozpoczęła kampanię marketingową gry.

W sierpniu Rockstar Games we współpracy z platformą Netflix zorganizowało internetową prezentację 27-minutowego zwiastuna Grand Theft Auto VI, pokazując graczom dodatkowe materiały dotyczące przyszłego projektu.

Liczba cyfrowych zamówień przedpremierowych na grę Grand Theft Auto 6 na całym świecie na dzień 13 listopada szacowana była na około 12,13 mln egzemplarzy, a przychód z nich – na 1,18 mld dolarów.

Nowa część serii gier wideo Grand Theft Auto — GTA VI — trafia do światowej sprzedaży po 13 latach oczekiwania, dwóch przesunięciach daty premiery i kilku wyciekach informacji. Gra będzie dostępna na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series o północy czasu lokalnego w każdym regionie. Jako pierwsi będą mogli w nią zagrać gracze z Nowej Zelandii – w środę o godz. 11:00 czasu GMT.

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