Twórca o pseudonimie Thijs zaprezentował zakrojony na szeroką skalę projekt WorldCraft, który przenosi całą planetę Ziemię do świata gry Minecraft w naturalnej wielkości (w skali 1:1). Dzięki takiemu poziomowi szczegółowości gracze mogą odnaleźć w wirtualnej przestrzeni prawdziwe ulice, zabytki architektury, a nawet własne domy.

Aby stworzyć cyfrową kopię planety, autor zintegrował dane dotyczące rzeźby terenu, konturów budynków i sieci dróg pochodzące z otwartych serwisów kartograficznych, uzupełniając je trójwymiarowymi zdjęciami lotniczymi. Na podstawie tych zbiorów specjalny algorytm automatycznie generuje krajobraz i zabudowę, odtwarzając rzeczywiste lokalizacje z maksymalną dokładnością.

<br />

Do stworzenia i skonfigurowania jednego generatora programista zaangażował około 250 agentów sztucznej inteligencji. Analizowali oni cechy charakterystyczne różnych regionów świata, korygowali działanie algorytmów i wzajemnie weryfikowali wyniki. Sam autor określa tę metodologię jako „uczenie programowe” (program learning).

Ponieważ wygenerowanie z wyprzedzeniem i zapisanie całej mapy Ziemi w jednym pliku jest technicznie niemożliwe – jej rozmiar wyniósłby co najmniej 2 petabajty – WorldCraft działa w czasie rzeczywistym. Serwer generuje konkretne obszary świata bezpośrednio na żądanie gracza w trakcie jego przemieszczania się. Z powodu ogromnego zainteresowania związanego z premierą serwery projektu już kilkakrotnie uległy przeciążeniu i tymczasowo zaprzestały działania.

Z projektem, który obecnie znajduje się w fazie aktywnego rozwoju, można zapoznać się bezpłatnie na serwerze worldcraft.gg. Aby połączyć się z serwerem, użytkownicy będą potrzebowali licencjonowanej wersji Minecraft Java Edition 26.2.

Źródło: Dexerto.

Czytaj nas na