Turecka firma zbrojeniowa ASELSAN ogłosiła ustanowienie światowego rekordu podczas testów elektromagnetycznego systemu przeciwdziałania dronom EJDERHA AD. W ramach demonstracji kompleks w ciągu zaledwie kilku sekund unieruchomił 51 dronów wystrzelonych jednocześnie.

„EJDERHA firmy ASELSAN stała się pierwszym na świecie systemem, który z powodzeniem unieszkodliwił 51 dronów jednym naciśnięciem przycisku, bez wystrzeliwania rakiet ani użycia jakiejkolwiek amunicji. Wykorzystując fale elektromagnetyczne o dużej mocy, EJDERHA stała się jednym z najskuteczniejszych rozwiązań do neutralizacji dronów, stanowiących jedno z największych zagrożeń naszych czasów” – stwierdził po zakończeniu testów prezes i dyrektor generalny ASELSAN, Ahmet Aksoy.

Demonstracja obejmowała dwa scenariusze.

W pierwszym z nich system unieszkodliwił dwa drony z połączeniem przewodowym z odległości około 1000 metrów. Według oceny firmy potwierdziło to zdolność EJDERHA do przeciwdziałania takim urządzeniom, niezależnie od tego, czy są one podłączone do naziemnego źródła zasilania, czy sterowania.

W drugim scenariuszu jednocześnie wystrzelono 51 dronów – z okazji 51. rocznicy powstania firmy ASELSAN. System unieruchomił wszystkie bezzałogowe statki powietrzne w ciągu zaledwie kilku sekund.

W firmie twierdzą, że wcześniej nie odnotowano przypadków jednoczesnego unieszkodliwienia takiej liczby dronów za pomocą systemu energii skierowanej.

EJDERHA wykorzystuje technologię elektroniki próżniowej do generowania potężnych fal elektromagnetycznych. Fale te unieruchamiają systemy elektroniczne mini- i mikrodronów.

W celu wykrywania zagrożeń kompleks wykorzystuje radar, a śledzenie celów odbywa się za pomocą czujników elektrooptycznych. System może oddziaływać na sprzęt nawigacyjny, środki łączności oraz systemy sterowania dronami.

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Jak zaznaczono w firmie ASELSAN, system EJDERHA został już wdrożony do użytku operacyjnego i wprowadzony do produkcji seryjnej. Stanowi on część wielopoziomowego podejścia firmy do przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.

Skuteczność systemu została sprawdzona w warunkach polowych w starciu z mini- i mikro-dronami, bezzałogowymi statkami powietrznymi typu samolotowego działającymi na małych wysokościach, a także dronami FPV sterowanymi przewodowo i bezprzewodowo.

O wynikach testów poinformowała firma ASELSAN.

Wcześniej w Danii przeprowadzono testy demonstracyjne zdalnie sterowanej stacji bojowej LIVET, wyposażonej w osiem strzelb gładkolufowych marki Benelli do zwalczania małych dronów. System został opracowany przez Beretta Defense Technologies oraz włoską firmę technologiczną DUALEE.

W Chinach dron słoneczny Qingqibing, zaprojektowany do lotów trwających do 30 godzin, odbył swój pierwszy lot na lotnisku w północno-zachodniej części kraju.

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