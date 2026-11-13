W firmie Nvidia nie było dyrektora ds. zgodności z przepisami, mimo kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,2 bln dolarów

Podczas analizy kodeksu etycznego firmy Nvidia okazało się, że w przedsiębiorstwie nie ma osobnego dyrektora ds. zgodności (CCO) ani własnego działu ds. zgodności. Sytuacja ta rodzi pytania dotyczące ładu korporacyjnego w sektorze technologicznym, gdzie szybki rozwój działalności nie zawsze idzie w parze z rozwojem systemów kontroli i zapewnienia zgodności z przepisami.

Na brak takiego stanowiska zwrócił uwagę autor artykułu, który analizował kodeks etyczny firmy Nvidia. Zaznaczył, że jest to szczególnie znamienne w świetle kapitalizacji rynkowej firmy, która według podanych przez niego danych wynosi około 4,2 bln dolarów.

Zdaniem autora firmy technologiczne ogólnie pozostają w tyle w kwestiach zgodności z przepisami. Za jedną z przyczyn uważa on kulturę start-upową: założyciele, skupieni na opracowywaniu produktu i wejściu na rynek, często odkładają kwestie ładu korporacyjnego na dalszy plan.

Autor zwrócił również uwagę na praktykę przygotowywania dokumentów wewnętrznych przed pozyskaniem inwestycji. Z jego obserwacji wynika, że niektóre firmy w pośpiechu tworzą przy pomocy sztucznej inteligencji kilkustronicowe dokumenty formalne, które nie zapewniają pełnoprawnego systemu zgodności z przepisami.

Podkreśla on, że do zrównoważonego rozwoju firmy nie wystarczy sama obiecująca idea i chęć zarabiania. Firmy potrzebują również strategicznej wizji ładu korporacyjnego, w przeciwnym razie założyciele mogą ostatecznie stracić kontrolę nad stworzonym przez siebie biznesem.

Źródło: Nvidia

Przypomnijmy, że dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, zrezygnował ze stanowiska, a dyrektor finansowa Colette Kress tymczasowo obejmie kierownictwo nad firmą do czasu mianowania stałego następcy.

Były dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, zgodził się złożyć zeznania przed Kongresem Stanów Zjednoczonych przed Świętem Dziękczynienia.

Nvidia zaplanowała walne zgromadzenie pracowników na 18 listopada — sześć dni po ogłoszeniu natychmiastowej rezygnacji byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga. Na stanowisko tymczasowego dyrektora generalnego firma mianowała dyrektor finansową Colette Kress.

W Stanach Zjednoczonych Jensen Huang po odejściu z firmy Nvidia może stracić około 108 mln dolarów rekompensaty w postaci akcji, do których prawa jeszcze nie przeszły na jego własność.

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