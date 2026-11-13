在分析英伟达（Nvidia）的《道德准则》时发现，该公司既没有专门的合规总监（CCO），也没有独立的合规部门。 这一情况引发了人们对科技行业公司治理的质疑——在该行业，业务的快速增长并不总是伴随着控制体系和合规要求的同步发展。

一位审查英伟达《道德准则》的博主注意到了这一职位的缺失。他指出，鉴于该公司约4.2万亿美元的市值（据其提供的数据），这一情况尤为耐人寻味。

作者认为，科技公司在合规方面普遍落后。他将原因之一归结为初创企业文化：创始人专注于产品开发和市场推广，往往将公司治理问题置于次要地位。

作者还关注了企业在吸引投资前准备内部文件的实践。据他观察，一些公司匆忙借助人工智能生成几页的形式主义文件，这些文件无法确保建立完善的公司治理体系。

他强调，仅凭有前景的创意和盈利的渴望，不足以实现业务的可持续发展。企业还需要具备公司治理的战略视野，否则创始人最终可能会失去对所创建企业的控制权。

来源：英伟达

此前，英伟达首席执行官黄仁勋已离职，首席财务官科莱特·克雷斯将在任命正式继任者前暂时领导公司。

英伟达前首席执行官黄仁勋已同意在感恩节前在美国国会作证。

英伟达计划于11月18日召开全体员工大会——这距离前首席执行官黄仁勋宣布立即辞职仅过去六天。公司任命首席财务官科莱特·克雷斯担任临时首席执行官。

在美国，詹森·黄从英伟达离职后，可能失去约1.08亿美元的股票补偿，这些股票的权益尚未归其所有。

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