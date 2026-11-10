科学家称，西班牙和葡萄牙正顺时针方向缓慢绕行非洲

位于西班牙和葡萄牙境内的比利牛斯半岛，在非洲板块构造力的作用下，正逐渐顺时针旋转。这一运动的速度仅为每年几毫米。 与此同时，这一运动方向与该地区地质历史早期阶段的旋转方向相反。

在研究中，研究人员分析了卫星大地测量数据和地震数据。他们研究了地壳的位移及其所受的应力，以重构该地区当前的构造变形图景。

地中海位于几块岩石圈板块的交汇处，这些板块在数千万年的时间里相互作用。 当今地貌的很大一部分是由于阿尔卑斯造山运动形成的，该运动始于大约9000万年前的白垩纪末期。 当时，地中海尚未以现在的形态存在，该地区的一部分被特提斯洋所占据。

“随着北大西洋的开启，非洲板块改变了运动方向，开始向欧亚大陆靠近。 大洋地壳沉入俯冲带，逐渐封闭了特提斯洋。最终，在3000万年前，这一过程促成了非洲与欧洲的碰撞，并形成了阿尔卑斯山脉，”文章中写道。

板块构造的变化不仅影响了阿尔卑斯山的形成，也影响了现代比利牛斯半岛的形成。 在大西洋形成之前，如今西班牙和葡萄牙所在的陆地曾与现今法国西海岸的一部分陆地相连。

随着北大西洋的开启，伊比利亚板块逐渐从欧亚大陆分离出来。沿现今法国大陆边缘形成的海洋扩张系统，促成了比斯开湾的形成。

随后，新形成的伊比利亚微板块开始向西南方向移动，同时逆时针旋转。 随后与邻近板块的相互作用使其向东偏移了约200公里，使其位置更接近如今的位置。

后来，阿尔卑斯造山运动将伊比利亚板块压向欧洲大陆。这促成了比利牛斯山脉的形成——这条山脉如今将西班牙与法国分隔开来。

尽管现代构造地貌的主要特征已经形成，但地壳运动仍在持续。 据巴斯克地区大学的研究员阿西耶拉·马达里埃塔称，非洲板块和欧亚板块仍在以每年约4至6毫米的速度相互靠近。

与此同时，要确定这一过程具体如何影响比利牛斯半岛并非易事。在北大西洋和阿尔及利亚附近，非洲板块与欧亚板块之间的边界相当清晰。 然而在西班牙和葡萄牙以南，这一边界则变得复杂得多。

其中，直布罗陀弧——这一环绕直布罗陀海峡的弯曲地质结构——尤其难以研究。它位于非洲板块与欧亚板块之间的复杂变形带内。

为了研究该边界沿线的地质过程，科学家们将卫星大地测量数据与地震信息相结合。通过对地壳位移及其内部应力的分析，成功揭示了该地区当前的变形规律。

研究结果表明，比利牛斯半岛正在缓慢地顺时针旋转。 这种运动在半岛的西部和西南部表现得最为明显。这与该半岛地质历史前期所呈现的运动方向相反。

造成这种变化的原因是非洲板块与欧亚板块的进一步靠近。在直布罗陀海峡以西，非洲板块将压缩力传递到伊比利亚地块的边缘。 再向东，这种变形的一部分由直布罗陀弧及邻近的阿尔博兰地区的地壳所抵消。

研究作者认为，所得结果有助于更好地理解欧洲与非洲交界处的活动构造结构。

此外，这些数据可作为进一步研究活动断层以及更精确评估该地区（特别是比利牛斯山脉区域）地震风险的基础。

因此，尽管比利牛斯半岛的运动在日常生活中几乎难以察觉，但它反映了地壳板块之间长期相互作用的过程，这些过程仍在持续改变欧洲的地质结构。

Futura-sciences援引发表在《冈瓦纳研究》（Gondwana Research）期刊上的一篇国际科学家团队的研究报告对此进行了报道。

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