中国间谍、詹森·黄与股价暴跌：英伟达究竟怎么了

英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋因被曝与一名中国女商人有染而卷入国际丑闻，美国情报机构怀疑该女子为北京方面从事间谍活动。 11月8日，该公司宣布将展开独立调查，黄仁勋本人也承认了婚外情并公开道歉。次日，英伟达股价便开始下跌，此事也从一场个人丑闻演变为涉及美国国家安全的问题。

之所以引发如此关注，在于英伟达在全球科技市场上的特殊地位。其处理器被广泛应用于先进人工智能模型的训练、超级计算机的运行、科学研究以及自主系统的开发。 美国正试图限制中国获取最强大芯片的渠道，而北京方面则在发展自主生产，并寻求获取美国技术的替代途径。

UA.News 报道了关于针对詹森·黄的疑似间谍行动的已知情况、中国试图获取西方技术的方式、英伟达处理器为何成为战略资源，以及此类丑闻如何影响全球股市。

关于黄仁勋间谍丑闻的已知情况

2026年10月底，美国媒体报道称，美国情报机构正在调查英伟达首席执行官黄仁勋与中国女商人艾丽丝·黄之间的联系。 她此前曾在新加坡公司Megaspeed担任高管，该公司向数据中心采购NVIDIA的高性能处理器。

据路透社报道，美国当局曾调查艾丽丝·黄与中方情报机构的潜在关联。美国媒体的报道称，她可能向北京方面传递信息，并试图获取英伟达的技术机密。

Megaspeed公司尤其引人关注。美国当局曾对其展开调查，怀疑该公司可能绕过出口限制，协助将先进处理器运往中国。 在两年内，Megaspeed采购了价值超过48亿美元的英伟达设备。这使其成为该美国制造商在东南亚地区的主要客户之一。

此类采购的规模意义重大，因为大客户通常会与制造商高管定期沟通，讨论未来的设备需求、交货时间以及计算基础设施的发展规划。 此类谈判未必涉及技术机密，但可能透露该公司的商业计划。

今年10月，英伟达曾解释称，黄仁勋每年都会与数千名客户公司代表进行交流。 该公司强调，亚洲云服务提供商获得的仅是常规商业信息，而非机密研发成果或涉及美国国家安全的材料。

然而，随着新报道的出现，事态已超出了常规企业往来的范畴。11月4日，美国众议院三个委员会的负责人致函黄仁勋，要求其举行闭门简报会。 该信函的签署者包括外交事务委员会主席布莱恩·马斯特、中国问题特别委员会主席约翰·穆莱纳尔以及情报委员会主席里克·克劳福德。

议员们提议于11月18日举行会议。他们希望查明英伟达高管与艾丽丝·黄的接触性质，并核实该公司在防范外国情报活动、保护机密信息方面是否有效。

11月8日，英伟达董事会宣布将启动独立调查。该调查将由独立董事主导，并聘请外部法律顾问协助进行。 该公司表示，目前尚无理由认为美国的国家机密或英伟达的商业机密遭到泄露。与此同时，调查将涵盖有关可能存在的外国情报行动的所有可获取信息。

同一天，黄仁勋向公司员工发表声明，承认了婚外情。

“我对妻子不忠。我的行为给她和我们的孩子带来了痛苦。对此没有借口。我深感抱歉，”他表示。

黄仁勋还承诺将配合独立调查，并继续领导英伟达。

11月9日，中国官方驳斥了相关指控。北京方面称有关可能存在间谍活动的报道毫无根据，是企图抹黑中国。

为何英伟达处理器已成为中美两国的战略技术

英伟达早已不再仅仅是一家生产电脑游戏显卡的公司。如今，其核心业务涉及为人工智能、超级计算机和大型数据中心提供计算系统。

该公司的图形处理器能够同时执行海量的数学运算。这使得它们在神经网络训练、海量信息处理以及生成式人工智能运行方面尤为高效。

例如，在构建大型语言模型时，会使用由数千甚至数万个加速器组成的计算集群。模型的训练速度、计算成本以及构建更复杂系统的能力，都取决于这些加速器的性能。

然而，NVIDIA的优势不仅在于处理器本身。该公司还提供网络设备、软件工具、加速器集群系统以及计算基础设施管理解决方案。

其中，CUDA软件平台尤为重要，围绕该平台已形成庞大的开发者生态系统。 许多高性能计算软件都是专门针对NVIDIA设备进行优化的。正因如此，即使开发出技术规格相当的处理器，也无法保证能迅速取代美国公司的解决方案。竞争对手需要重建整个软件和硬件生态系统。

对这类技术的需求规模在公司的财务业绩中得到了体现。

根据NVIDIA的官方财报，在截至2026年7月26日的财年第二季度，营收达到962亿美元。这一数字较上年同期增长了106%。 其中，数据中心业务贡献了最大的收入份额——890亿美元，较上年同期增长117%。

这一增长充分表明，全球人工智能产业在多大程度上依赖于高性能计算设备的供应。

对于美国而言，英伟达的技术领导地位不仅意味着经济优势。此类系统还可应用于国防研究、卫星图像分析、自主技术开发、网络安全以及复杂的科学建模领域。

也就是说，同一项技术既可用于民用，也可用于军用。

华盛顿正是以此为由，解释了为何必须控制向中国出口最强大的处理器。美国当局担心，获得此类计算资源可能会加速潜在战略竞争对手的军事技术发展。

对北京而言，情况则截然不同。中国致力于发展自主的人工智能模型、工业自动化和超级计算机，但获取美国设备的限制使这些目标的实现变得困难。

结果，英伟达（NVIDIA）的处理器已成为两国技术对抗的关键焦点之一。

中国如何试图绕过限制获取美国技术

自2022年起，美国开始大幅限制向中国出口先进处理器。此后，相关规定多次调整，逐步将新一代加速器、生产设备以及特定类别的中国企业纳入管制范围。

受限制影响的包括英伟达（NVIDIA）的A100和H100处理器。作为回应，该制造商开始为中国市场开发特殊版本的设备，其规格设计充分考虑了美国的出口要求。

H20便是其中一款产品。然而，2025年4月，美国当局对其供应也实施了额外的许可要求。2026年1月，美国商务部对相关规定进行了部分修订。

根据工业与安全局发布的官方公告，将允许对NVIDIA H200、AMD MI325X以及部分同类处理器出口至中国的申请进行个案审查。 然而，为获得许可，制造商和客户必须满足一系列与安全、买家审查及设备独立测试相关的要求。

此外，即便是获得美国出口许可证，也无法保证销售成功。 在提交给美国证券交易委员会的季度报告中，英伟达表示，中国当局的限制措施也阻碍了H20和H200的供应。

该公司指出，由于两国现行法规的限制，其实际上已丧失了在中国数据中心计算系统市场进行充分竞争的机会。

与此同时，对高性能处理器的需求并未消失。美国执法部门经常通报有人试图通过中间商和第三国将设备非法运往中国的案件。

其中一起最大规模的案件于2025年12月曝光。当时，美国司法部公布了Gatekeeper行动的结果，该行动旨在打击一个非法出口人工智能处理器的网络。

根据案件材料，企业家徐浩（Alan Hao）及其公司Hao Global承认了从事非法出口活动的罪行。 调查发现，从2024年10月至2025年5月，该团伙成员非法出口或试图出口总价值至少1.6亿美元的NVIDIA H100和H200处理器。

为掩盖设备的真实用途，他们使用了虚假的运输文件和收货人信息。美国执法部门查获了英伟达的技术以及超过5000万美元的资金。

美国司法部于2026年3月25日公布了另一宗案件。三名嫌疑人被指控合谋通过泰国向中国非法供应计算技术。

据调查称，嫌疑人利用泰国公司作为服务器设备的名义买家，而该设备的实际最终目的地本应是中国。

执法部门还发现了相关通信记录，其中涉案人员讨论了如何向美国监管机构隐瞒货物最终流向中国的真相。本案涉及的是指控，而非经法院最终裁定的罪责。

此类案例表明，出口限制并不总能阻止高科技设备的流动。相反，它们可能会催生出涉及外国中间商、虚假买家和不透明供应链的复杂方案。

获取技术信息则是另一个问题。即使购买了NVIDIA的成品处理器，中国公司也无法自动获得其设计图纸、软件源代码或生产技术。

制造现代加速器需要相应的生产能力、专用设备、存储技术以及高素质的工程师。 因此，商业机密、新研发计划以及未来产品的相关信息，可能成为外国情报机构高度关注的对象。

在此背景下，针对英伟达高管的潜在间谍行动，其意义可能不仅限于获取技术信息。该行动还可能旨在探查或试图影响该公司在出口管制方面的立场。

中国能否用自产处理器取代英伟达

在试图获取外国设备的同时，中国正投入大量资源发展本国的半导体产业。 在开发人工智能加速器的企业中，包括华为和澜渚（Cambricon）。中国制造商还正在开发软件工具，以减少对CUDA平台的依赖。

然而，仅凭推出一款具有竞争力的独立处理器，还不足以真正取代英伟达。 现代数据中心由大量互联的加速器组成，这些加速器必须能够高效地交换信息。这需要相应的网络基础设施、高速内存、管理系统和软件支持。

这家美国公司多年来一直致力于构建这样的生态系统，因此要取代它，可能需要中国开发者投入大量额外资金。

此外，中国在半导体生产的某些领域仍依赖外国技术。这尤其体现在生产最先进芯片所需的设备和工艺流程上。

与此同时，北京方面并不希望对美国供应商的依赖无限扩大。

11月初，约有60万颗英伟达H200处理器滞留在香港，等待后续运往中国大陆。

该丑闻对英伟达股价的影响

关于独立调查的消息传出之际，科技行业正处于一个艰难时期。 此前，由于数据中心巨额支出以及投资回报速度存疑，投资者已开始重新评估与人工智能相关企业的前景。

在此背景下，关于针对黄仁勋可能存在外国情报行动的消息带来了额外的不确定性。11月9日，英伟达股价在场外交易市场开始下跌。

据路透社报道，在法兰克福，该公司的股价下跌了6%以上。此次下跌导致其市值缩水约2700亿美元。

此次股价下跌反映了投资者对调查消息以及英伟达管理层面临潜在风险的反应。

黄仁勋自1993年公司成立以来一直担任首席执行官。他在英伟达从生产游戏显卡向构建人工智能计算基础设施转型的过程中发挥了核心作用。

正因如此，他未来是否继续留任的问题对投资者而言可能尤为敏感。不过，调查的启动本身并不意味着这位高管会辞职。英伟达董事会已表态支持黄仁勋，公司也声明他将继续履行职责。

此外，此事可能对英伟达与美国政府的关系产生影响，这也使局势更加复杂。如果独立审查发现违反了内部信息保护程序，国会或监管机构可能会加强对该公司业务、其国际客户以及内部控制机制的关注。

这可能会影响该公司在部分市场的设备销售前景。不过，目前这些后果仅是可能出现的场景，而非已做出的决定。

英伟达事件对中美两国可能产生何种影响

围绕詹森·黄的丑闻表明，私营科技公司的安全问题对国家政策而言已变得多么重要。与政府机构不同，大型企业不断与国际合作伙伴、投资者、客户和中间商进行互动。

这对全球业务的发展必不可少，但同时也为外国情报机构收集情报创造了更多机会。

就英伟达而言，其特殊意义在于，该公司实际上为当今人工智能行业的很大一部分提供了计算基础设施。 因此，关于其未来产品、生产计划、国际合同以及出口管制立场的信息，不仅会引起竞争对手的关注，也会引起政府机构的关注。

接下来一个关键节点将是定于11月18日举行的詹森·黄向美国国会代表作出的闭门简报。立法者将试图查明信息保护程序是否遭到违反，以及是否存在对国家安全的实际威胁。

与此同时，英伟达将开展自己的独立调查。对该公司而言，关键不仅在于查明其高管的个人接触情况，还在于确定是否有第三方获取了机密信息。

对美国而言，此案可能成为支持加强对国际技术供应链管控的又一论据。

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