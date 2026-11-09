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Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг опинився в центрі міжнародного скандалу після повідомлень про його стосунки з китайською бізнесвумен, яку американські спецслужби підозрюють у роботі на розвідку Пекіна. 8 листопада компанія оголосила про незалежне розслідування, а сам Хуанг визнав подружню невірність і публічно вибачився. Уже наступного дня акції NVIDIA почали втрачати вартість, а історія перетворилася з особистого скандалу на питання національної безпеки США.

Причина такої уваги полягає в особливому становищі NVIDIA на світовому технологічному ринку. Її процесори використовують для навчання передових моделей штучного інтелекту, роботи суперкомп'ютерів, наукових досліджень і створення автономних систем. США намагаються обмежити доступ Китаю до найпотужніших чипів, тоді як Пекін розвиває власне виробництво й шукає альтернативні способи отримання американських технологій.

UA.News розповідає, що відомо про можливу шпигунську операцію проти Дженсена Хуанга, якими способами Китай намагається отримувати західні технології, чому процесори NVIDIA стали стратегічним ресурсом та як подібні скандали впливають на світовий фондовий ринок.

Що відомо про шпигунський скандал навколо Дженсена Хуанга

Наприкінці жовтня 2026 року американські медіа повідомили, що спецслужби США перевіряли зв'язки генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга з китайською бізнесвумен Еліс Хуанг. Вона раніше обіймала керівну посаду в сінгапурській компанії Megaspeed, яка закуповує високопродуктивні процесори NVIDIA для дата-центрів.

За інформацією Reuters, американські органи розслідували можливі зв'язки Еліс Хуанг із китайською розвідкою. У повідомленнях американських ЗМІ йшлося про те, що вона могла передавати інформацію Пекіну та намагатися отримати доступ до відомостей про технології NVIDIA.

Окрему увагу привернула компанія Megaspeed. Американська влада перевіряла її через підозри в можливому сприянні постачанню передових процесорів до Китаю в обхід експортних обмежень. Протягом двох років Megaspeed закупила обладнання NVIDIA більш ніж на 4,8 млрд доларів. Це зробило її одним із великих клієнтів американського виробника в Південно-Східній Азії.

Масштаб таких закупівель має значення, оскільки великі замовники регулярно взаємодіють із керівництвом виробників, обговорюють майбутні потреби в обладнанні, терміни постачання та розвиток обчислювальної інфраструктури. Подібні переговори не обов'язково передбачають доступ до технологічних секретів, але можуть давати уявлення про комерційні плани компанії.

У жовтні NVIDIA пояснювала, що Дженсен Хуанг щороку спілкується з тисячами представників компаній-клієнтів. Виробник наголошував, що азійські хмарні провайдери отримують звичайну комерційну інформацію, а не секретні розробки чи матеріали, пов'язані з національною безпекою США.

Однак після появи нових повідомлень ситуація вийшла за межі звичайних корпоративних контактів. 4 листопада керівники трьох комітетів Палати представників США направили Хуангу лист із вимогою провести закритий брифінг. Його авторами стали голова Комітету із закордонних справ Браян Маст, керівник спеціального комітету з питань Китаю Джон Муленар та голова розвідувального комітету Рік Кроуфорд.

Законодавці запропонували провести зустріч 18 листопада. Вони хочуть з'ясувати характер контактів керівника NVIDIA з Еліс Хуанг та перевірити, наскільки ефективно компанія захищає конфіденційну інформацію від іноземних розвідувальних операцій.

8 листопада рада директорів NVIDIA оголосила про незалежне розслідування. Його проводитимуть незалежні директори із залученням зовнішніх юридичних консультантів. У компанії заявили, що наразі не мають підстав вважати, що державні секрети США або комерційні таємниці NVIDIA були скомпрометовані. Водночас перевірка має охопити всю доступну інформацію про можливу іноземну розвідувальну операцію.

Того самого дня Дженсен Хуанг звернувся до співробітників компанії та визнав подружню невірність.

«Я був невірним своїй дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Цьому немає виправдання. Мені дуже шкода», — заявив він..

Хуанг також пообіцяв співпрацювати з незалежною перевіркою та продовжити керувати NVIDIA.

9 листопада Китай офіційно відкинув звинувачення. Пекін назвав повідомлення про ймовірну шпигунську операцію безпідставними та спробою дискредитації.

Чому процесори NVIDIA стали стратегічною технологією для США та Китаю

NVIDIA давно перестала бути лише виробником відеокарт для комп'ютерних ігор. Сьогодні її головний бізнес пов'язаний із постачанням обчислювальних систем для штучного інтелекту, суперкомп'ютерів і великих центрів обробки даних.

Графічні процесори компанії здатні одночасно виконувати величезну кількість математичних операцій. Це робить їх особливо ефективними для навчання нейронних мереж, обробки великих масивів інформації та роботи генеративного штучного інтелекту.

Наприклад, для створення великих мовних моделей використовують обчислювальні кластери, які можуть складатися з тисяч або десятків тисяч прискорювачів. Від їхньої продуктивності залежить швидкість навчання, вартість обчислень і можливість створювати складніші системи.

Однак перевага NVIDIA полягає не тільки в самих процесорах. Компанія постачає мережеве обладнання, програмні інструменти, системи для об'єднання прискорювачів та рішення для управління обчислювальною інфраструктурою.

Окреме значення має програмна платформа CUDA, навколо якої сформувалася велика екосистема розробників. Багато програм для високопродуктивних обчислень оптимізовані саме під обладнання NVIDIA. Через це навіть створення процесора з порівнянними технічними характеристиками не гарантує швидкої заміни американських рішень. Конкурентам потрібно відтворити цілу екосистему програмного забезпечення та обладнання.

Масштаб попиту на такі технології відображається у фінансових результатах компанії.

За офіційною звітністю NVIDIA, у другому кварталі фінансового року, який завершився 26 липня 2026-го, виручка досягла 96,2 млрд доларів. Це на 106% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Найбільшу частину доходів забезпечив напрям дата-центрів — 89 млрд доларів, що на 117% перевищує показник попереднього року.

Таке зростання демонструє, наскільки сильно світова індустрія штучного інтелекту залежить від постачання високопродуктивного обчислювального обладнання.

Для США технологічне лідерство NVIDIA означає не тільки економічну перевагу. Подібні системи можуть використовуватися в оборонних дослідженнях, аналізі супутникових зображень, розробці автономної техніки, кібербезпеці та складному науковому моделюванні.

Тобто одна й та сама технологія може мати цивільне й військове застосування.

Саме цим Вашингтон пояснює необхідність контролю над експортом найпотужніших процесорів до Китаю. Американська влада побоюється, що доступ до таких обчислювальних ресурсів може прискорити розвиток військових технологій потенційного стратегічного конкурента.

Для Пекіна ситуація виглядає інакше. Китай прагне розвивати власні моделі штучного інтелекту, промислову автоматизацію та суперкомп'ютери, але обмеження доступу до американського обладнання ускладнюють досягнення цих цілей.

У результаті процесори NVIDIA стали одним із ключових предметів технологічного протистояння між двома державами.

Як Китай намагається отримувати американські технології в обхід обмежень

Сполучені Штати почали суттєво обмежувати експорт передових процесорів до Китаю у 2022 році. Згодом правила неодноразово змінювалися, охоплюючи нові покоління прискорювачів, виробниче обладнання та окремі категорії китайських компаній.

Обмеження торкнулися, зокрема, процесорів NVIDIA A100 і H100. У відповідь виробник почав створювати спеціальні версії обладнання для китайського ринку, характеристики яких враховували американські експортні вимоги.

Одним із таких продуктів став H20. Однак у квітні 2025 року американська влада запровадила додаткові ліцензійні вимоги й для його постачання. У січні 2026 року Міністерство торгівлі США частково переглянуло правила.

Згідно з офіційним повідомленням Бюро промисловості та безпеки, заявки на експорт NVIDIA H200, AMD MI325X та окремих аналогічних процесорів до Китаю дозволили розглядати індивідуально. Однак для отримання дозволу виробники та замовники мають виконати низку вимог, пов'язаних із безпекою, перевіркою покупців та незалежним тестуванням обладнання.

При цьому навіть американська експортна ліцензія не гарантує продажів. У квартальному звіті, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, NVIDIA повідомляла, що обмеження з боку китайської влади також перешкоджають постачанню H20 і H200.

У компанії зазначали, що через чинні правила обох держав фактично втратили можливість повноцінно конкурувати на китайському ринку обчислювальних систем для дата-центрів.

Водночас попит на продуктивні процесори нікуди не зник. Американські правоохоронці регулярно повідомляють про спроби незаконного переправлення обладнання до Китаю через посередників та треті країни.

Один із найбільших таких випадків став відомий у грудні 2025 року. Тоді Міністерство юстиції США оголосило результати операції Gatekeeper, спрямованої проти мережі незаконного експорту процесорів для штучного інтелекту.

За матеріалами справи, підприємець Алан Хао Сюй та його компанія Hao Global визнали провину в незаконній експортній діяльності. Слідство встановило, що з жовтня 2024-го до травня 2025 року учасники схеми незаконно експортували або намагалися експортувати процесори NVIDIA H100 і H200 загальною вартістю щонайменше 160 млн доларів.

Для приховування справжнього призначення обладнання використовували неправдиві транспортні документи та інформацію про одержувачів. Американські правоохоронці вилучили технології NVIDIA та кошти на суму понад 50 млн доларів.

Ще одну справу Міністерство юстиції США оприлюднило 25 березня 2026 року. Трьом особам висунули звинувачення у змові з метою незаконного постачання обчислювальних технологій до Китаю через Таїланд.

За версією слідства, підозрювані використовували тайські компанії як формальних покупців серверного обладнання, хоча його справжнім кінцевим пунктом призначення мав стати Китай.

Правоохоронці також виявили листування, в якому учасники обговорювали способи приховати китайський напрям постачання від американських органів контролю. У цій справі йдеться про обвинувачення, а не про остаточно встановлену судом вину.

Такі випадки демонструють, що експортні обмеження не завжди зупиняють переміщення високотехнологічного обладнання. Натомість вони можуть стимулювати появу складних схем із залученням іноземних посередників, підставних замовників і непрозорих ланцюгів постачання.

Окреме питання — отримання технологічної інформації. Навіть придбавши готовий процесор NVIDIA, китайська компанія не отримує автоматичного доступу до креслень, вихідного коду програмного забезпечення або технологій його виробництва.

Створення сучасного прискорювача потребує відповідних виробничих потужностей, спеціалізованого обладнання, технологій пам'яті та висококваліфікованих інженерів. Тому комерційні секрети, плани нових розробок і відомості про майбутні продукти можуть становити значний інтерес для іноземних розвідок.

У цьому контексті потенційна розвідувальна операція проти керівника NVIDIA могла б мати значення не тільки для отримання технічної інформації. Вона також могла бути спрямована на вивчення або спроби впливу на позицію компанії щодо експортного регулювання.

Чи зможе Китай замінити NVIDIA власними процесорами

Паралельно зі спробами отримувати іноземне обладнання Китай вкладає значні ресурси в розвиток власної напівпровідникової промисловості. Серед компаній, які створюють прискорювачі для штучного інтелекту, — Huawei та Cambricon. Китайські виробники також розробляють програмні інструменти, які мають зменшити залежність від платформи CUDA.

Однак для реальної заміни NVIDIA недостатньо випустити окремий конкурентоспроможний процесор. Сучасні дата-центри складаються з великої кількості об'єднаних прискорювачів, які повинні ефективно обмінюватися інформацією. Для цього потрібні відповідна мережева інфраструктура, швидкісна пам'ять, системи управління та програмне забезпечення.

Американська компанія протягом багатьох років формувала таку екосистему, тому її заміна може вимагати від китайських розробників значних додаткових інвестицій.

Крім того, Китай залишається залежним від іноземних технологій у деяких сегментах напівпровідникового виробництва. Особливо це стосується обладнання та технологічних процесів, необхідних для випуску найсучасніших мікросхем.

Водночас Пекін не зацікавлений у безмежному збільшенні залежності від американських постачальників.

На початку листопада близько 600 тисяч процесорів NVIDIA H200 перебували в Гонконзі, очікуючи можливості подальших поставок до материкового Китаю.

Як скандал вплинув на акції NVIDIA

Повідомлення про незалежне розслідування з'явилися в непростий період для технологічного сектору. Інвестори вже переоцінювали перспективи компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, через величезні витрати на дата-центри та питання щодо швидкості повернення цих інвестицій.

На цьому тлі новини про можливу іноземну розвідувальну операцію проти Дженсена Хуанга створили додаткову невизначеність. 9 листопада акції NVIDIA почали дешевшати на позабіржових майданчиках.

За даними Reuters, у Франкфурті котирування компанії знижувалися більш ніж на 6%. Таке падіння відповідало скороченню її ринкової капіталізації приблизно на 270 млрд доларів.

Падіння відображало реакцію інвесторів на новини про розслідування та потенційні ризики для керівництва NVIDIA.

Дженсен Хуанг очолює компанію з моменту її заснування у 1993 році. Він відігравав центральну роль у переході NVIDIA від виробництва ігрових відеокарт до створення обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту.

Через це питання його майбутнього на посаді може бути особливо чутливим для інвесторів. Водночас сам початок розслідування не означає відставки керівника. Рада директорів NVIDIA висловила підтримку Хуангу, а компанія заявила, що він продовжить виконувати свої обов'язки.

Ситуацію ускладнюють і можливі наслідки для відносин NVIDIA з американською владою. Якщо незалежна перевірка виявить порушення внутрішніх процедур захисту інформації, Конгрес або регулятори можуть посилити увагу до діяльності компанії, її міжнародних клієнтів та механізмів контролю.

Це потенційно здатне вплинути на перспективи продажів обладнання на окремих ринках. Однак наразі такі наслідки залишаються можливими сценаріями, а не ухваленими рішеннями.

Чим історія NVIDIA може завершитися для США та Китаю

Скандал навколо Дженсена Хуанга показав, наскільки важливою стала безпека приватних технологічних компаній для державної політики. На відміну від державних установ, великі корпорації постійно взаємодіють із міжнародними партнерами, інвесторами, замовниками та посередниками.

Це необхідно для розвитку глобального бізнесу, але водночас створює додаткові можливості для збору інформації іноземними розвідками.

У випадку з NVIDIA особливе значення має те, що компанія фактично забезпечує обчислювальну інфраструктуру для значної частини сучасної індустрії штучного інтелекту. Тому інформація про її майбутні продукти, виробничі плани, міжнародні контракти та позицію щодо експортного контролю може становити інтерес не лише для конкурентів, а й для державних структур.

Найближчим важливим етапом стане запланований на 18 листопада закритий брифінг Дженсена Хуанга для представників Конгресу США. Законодавці намагатимуться з'ясувати, чи були порушені процедури захисту інформації та чи існувала реальна загроза національній безпеці.

Паралельно NVIDIA проводитиме власне незалежне розслідування. Для компанії принциповим буде не лише встановлення обставин особистих контактів її керівника, а й визначення того, чи отримували сторонні особи доступ до конфіденційних відомостей.

Для США справа може стати додатковим аргументом на користь посилення контролю над міжнародними технологічними ланцюгами постачання.

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