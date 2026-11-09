Chińska szpieg, Jensen Huang i spadek kursu akcji: co się dzieje z firmą NVIDIA

Dyrektor generalny firmy NVIDIA, Jensen Huang, znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po doniesieniach o jego związku z chińską bizneswoman, którą amerykańskie służby specjalne podejrzewają o współpracę z wywiadem w Pekinie. 8 listopada firma ogłosiła wszczęcie niezależnego śledztwa, a sam Huang przyznał się do zdrady małżeńskiej i publicznie przeprosił. Już następnego dnia akcje NVIDIA zaczęły tracić na wartości, a sprawa z osobistego skandalu przekształciła się w kwestię bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.

Przyczyną takiego zainteresowania jest szczególna pozycja firmy NVIDIA na światowym rynku technologicznym. Jej procesory są wykorzystywane do uczenia zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, pracy superkomputerów, badań naukowych oraz tworzenia systemów autonomicznych. Stany Zjednoczone próbują ograniczyć dostęp Chin do najpotężniejszych chipów, podczas gdy Pekin rozwija własną produkcję i poszukuje alternatywnych sposobów pozyskiwania amerykańskich technologii.

UA.News informuje, co wiadomo o ewentualnej operacji szpiegowskiej wymierzonej w Jensena Huanga, w jaki sposób Chiny próbują pozyskać zachodnie technologie, dlaczego procesory NVIDIA stały się zasobem strategicznym oraz jak tego typu skandale wpływają na światowy rynek akcji.

Co wiadomo o skandalu szpiegowskim wokół Jensena Huanga

Pod koniec października 2026 roku amerykańskie media poinformowały, że amerykańskie służby specjalne badały powiązania dyrektora generalnego firmy NVIDIA, Jensena Huanga, z chińską bizneswoman Alice Huang. Wcześniej zajmowała ona stanowisko kierownicze w singapurskiej firmie Megaspeed, która kupuje wysokowydajne procesory NVIDIA do centrów danych.

Według informacji agencji Reuters amerykańskie organy prowadziły dochodzenie w sprawie ewentualnych powiązań Alice Huang z chińskim wywiadem. W doniesieniach amerykańskich mediów pojawiły się sugestie, że mogła ona przekazywać informacje do Pekinu oraz próbować uzyskać dostęp do danych dotyczących technologii firmy NVIDIA.

Szczególną uwagę zwróciła firma Megaspeed. Władze amerykańskie przeprowadzały jej kontrolę w związku z podejrzeniami o możliwe ułatwianie dostaw zaawansowanych procesorów do Chin z pominięciem ograniczeń eksportowych. W ciągu dwóch lat firma Megaspeed zakupiła sprzęt firmy NVIDIA o wartości ponad 4,8 mld dolarów. To uczyniło ją jednym z największych klientów amerykańskiego producenta w Azji Południowo-Wschodniej.

Skala takich zakupów ma znaczenie, ponieważ duzi klienci regularnie współpracują z kierownictwem producentów, omawiając przyszłe potrzeby w zakresie sprzętu, terminy dostaw oraz rozwój infrastruktury obliczeniowej. Takie rozmowy niekoniecznie wiążą się z dostępem do tajemnic technologicznych, ale mogą dać wgląd w plany biznesowe firmy.

W październiku firma NVIDIA wyjaśniła, że Jensen Huang co roku rozmawia z tysiącami przedstawicieli firm-klientów. Producent podkreślał, że azjatyccy dostawcy usług w chmurze otrzymują zwykłe informacje handlowe, a nie tajne projekty ani materiały związane z bezpieczeństwem narodowym USA.

Jednak po pojawieniu się nowych doniesień sytuacja wykroczyła poza ramy zwykłych kontaktów korporacyjnych. 4 listopada przewodniczący trzech komisji Izby Reprezentantów USA wysłali do Huanga pismo z żądaniem zorganizowania zamkniętej sesji informacyjnej. Jego autorami byli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Brian Mast, przewodniczący specjalnej komisji ds. Chin John Mulenar oraz przewodniczący Komisji Wywiadowczej Rick Crawford.

Ustawodawcy zaproponowali spotkanie na 18 listopada. Chcą ustalić charakter kontaktów szefa firmy NVIDIA z Alice Huang oraz sprawdzić, na ile skutecznie firma chroni poufne informacje przed zagranicznymi operacjami wywiadowczymi.

8 listopada rada dyrektorów firmy NVIDIA ogłosiła wszczęcie niezależnego dochodzenia. Będzie ono prowadzone przez niezależnych dyrektorów przy udziale zewnętrznych doradców prawnych. W firmie oświadczono, że obecnie nie ma podstaw, by sądzić, że tajemnice państwowe USA lub tajemnice handlowe firmy NVIDIA zostały naruszone. Jednocześnie kontrola ma objąć wszystkie dostępne informacje dotyczące ewentualnej zagranicznej operacji wywiadowczej.

Tego samego dnia Jensen Huang zwrócił się do pracowników firmy i przyznał się do zdrady małżeńskiej.

„Zdradziłem swoją żonę. Moje działania sprawiły ból jej i naszym dzieciom. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Bardzo mi przykro” – oświadczył.

Huang obiecał również współpracować w ramach niezależnego dochodzenia i nadal kierować firmą NVIDIA.

9 listopada Chiny oficjalnie odrzuciły zarzuty. Pekin uznał doniesienia o rzekomej operacji szpiegowskiej za bezpodstawne i próbę dyskredytacji.

Dlaczego procesory NVIDIA stały się technologią strategiczną dla Stanów Zjednoczonych i Chin

NVIDIA już dawno przestała być jedynie producentem kart graficznych do gier komputerowych. Obecnie jej główna działalność wiąże się z dostarczaniem systemów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji, superkomputerów i dużych centrów przetwarzania danych.

Procesory graficzne tej firmy są w stanie jednocześnie wykonywać ogromną liczbę operacji matematycznych. Dzięki temu są one szczególnie skuteczne w uczeniu sieci neuronowych, przetwarzaniu dużych zbiorów danych oraz w pracy generatywnej sztucznej inteligencji.

Na przykład do tworzenia dużych modeli językowych wykorzystuje się klastry obliczeniowe, które mogą składać się z tysięcy lub dziesiątek tysięcy akceleratorów. Od ich wydajności zależy szybkość uczenia się, koszt obliczeń oraz możliwość tworzenia bardziej złożonych systemów.

Jednak przewaga firmy NVIDIA nie polega wyłącznie na samych procesorach. Firma dostarcza sprzęt sieciowy, narzędzia programowe, systemy do łączenia akceleratorów oraz rozwiązania do zarządzania infrastrukturą obliczeniową.

Szczególne znaczenie ma platforma programowa CUDA, wokół której powstał rozległy ekosystem programistów. Wiele programów do obliczeń o wysokiej wydajności jest zoptymalizowanych właśnie pod sprzęt firmy NVIDIA. Z tego powodu nawet stworzenie procesora o porównywalnych parametrach technicznych nie gwarantuje szybkiego zastąpienia amerykańskich rozwiązań. Konkurenci muszą odtworzyć cały ekosystem oprogramowania i sprzętu.

Skala popytu na takie technologie znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych firmy.

Zgodnie z oficjalnym sprawozdaniem finansowym firmy NVIDIA, w drugim kwartale roku obrotowego, który zakończył się 26 lipca 2026 r., przychody wyniosły 96,2 mld dolarów. To o 106% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największą część przychodów zapewnił segment centrów danych — 89 mld dolarów, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Taki wzrost pokazuje, jak bardzo światowa branża sztucznej inteligencji jest uzależniona od dostaw wysokowydajnego sprzętu obliczeniowego.

Dla Stanów Zjednoczonych przewaga technologiczna firmy NVIDIA oznacza nie tylko korzyści gospodarcze. Podobne systemy mogą być wykorzystywane w badaniach obronnych, analizie zdjęć satelitarnych, opracowywaniu pojazdów autonomicznych, cyberbezpieczeństwie oraz złożonym modelowaniu naukowym.

Oznacza to, że ta sama technologia może mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe.

Właśnie tym Waszyngton uzasadnia konieczność kontroli eksportu najpotężniejszych procesorów do Chin. Władze amerykańskie obawiają się, że dostęp do takich zasobów obliczeniowych może przyspieszyć rozwój technologii wojskowych potencjalnego konkurenta strategicznego.

Dla Pekinu sytuacja wygląda inaczej. Chiny dążą do rozwoju własnych modeli sztucznej inteligencji, automatyzacji przemysłowej i superkomputerów, ale ograniczenia dostępu do amerykańskiego sprzętu utrudniają osiągnięcie tych celów.

W rezultacie procesory NVIDIA stały się jednym z kluczowych elementów technologicznej rywalizacji między tymi dwoma państwami.

Jak Chiny próbują pozyskiwać amerykańskie technologie, omijając ograniczenia

W 2022 roku Stany Zjednoczone zaczęły znacznie ograniczać eksport zaawansowanych procesorów do Chin. Z czasem przepisy były wielokrotnie zmieniane, obejmując nowe generacje akceleratorów, sprzęt produkcyjny oraz poszczególne kategorie chińskich przedsiębiorstw.

Ograniczenia dotyczyły w szczególności procesorów NVIDIA A100 i H100. W odpowiedzi producent zaczął tworzyć specjalne wersje sprzętu na rynek chiński, których parametry uwzględniały amerykańskie wymogi eksportowe.

Jednym z takich produktów stał się model H20. Jednak w kwietniu 2025 roku władze amerykańskie wprowadziły dodatkowe wymogi licencyjne również w odniesieniu do jego dostaw. W styczniu 2026 roku Departament Handlu USA częściowo zrewidował przepisy.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa wnioski o eksport procesorów NVIDIA H200, AMD MI325X oraz niektórych podobnych procesorów do Chin można rozpatrywać indywidualnie. Jednak aby uzyskać zezwolenie, producenci i odbiorcy muszą spełnić szereg wymogów związanych z bezpieczeństwem, weryfikacją nabywców oraz niezależnymi testami sprzętu.

Jednocześnie nawet amerykańska licencja eksportowa nie gwarantuje sprzedaży. W raporcie kwartalnym złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) firma NVIDIA poinformowała, że ograniczenia ze strony chińskich władz utrudniają również dostawy procesorów H20 i H200.

W firmie zaznaczono, że z powodu obowiązujących przepisów obu państw faktycznie utracono możliwość pełnej konkurencji na chińskim rynku systemów obliczeniowych dla centrów danych.

Jednocześnie popyt na wydajne procesory nie zniknął. Amerykańskie organy ścigania regularnie informują o próbach nielegalnego przemycania sprzętu do Chin za pośrednictwem pośredników i krajów trzecich.

Jedna z największych tego typu spraw wyszła na jaw w grudniu 2025 roku. Wówczas Departament Sprawiedliwości USA ogłosił wyniki operacji Gatekeeper, skierowanej przeciwko sieci nielegalnego eksportu procesorów do sztucznej inteligencji.

Zgodnie z materiałami sprawy przedsiębiorca Alan Hao Xu i jego firma Hao Global przyznali się do winy w związku z nielegalną działalnością eksportową. Śledztwo wykazało, że od października 2024 r. do maja 2025 r. uczestnicy tego procederu nielegalnie eksportowali lub próbowali eksportować procesory NVIDIA H100 i H200 o łącznej wartości co najmniej 160 mln dolarów.

Aby ukryć rzeczywiste przeznaczenie sprzętu, wykorzystywano fałszywe dokumenty transportowe oraz informacje o odbiorcach. Amerykańskie organy ścigania skonfiskowały technologie firmy NVIDIA oraz środki pieniężne o wartości ponad 50 mln dolarów.

Kolejną sprawę Ministerstwo Sprawiedliwości USA ujawniło 25 marca 2026 roku. Trzem osobom postawiono zarzuty zmowy mającej na celu nielegalne dostarczanie technologii obliczeniowych do Chin przez Tajlandię.

Według wersji śledztwa podejrzani wykorzystywali tajskie firmy jako formalnych nabywców sprzętu serwerowego, chociaż jego rzeczywistym miejscem przeznaczenia miały być Chiny.

Organy ścigania odkryły również korespondencję, w której uczestnicy omawiali sposoby ukrycia chińskiego kierunku dostaw przed amerykańskimi organami kontrolnymi. W tej sprawie mowa jest o zarzutach, a nie o winie ostatecznie stwierdzonej przez sąd.

Takie przypadki pokazują, że ograniczenia eksportowe nie zawsze powstrzymują przepływ sprzętu zaawansowanego technologicznie. Mogą natomiast sprzyjać powstawaniu skomplikowanych schematów z udziałem zagranicznych pośredników, fikcyjnych nabywców i nieprzejrzystych łańcuchów dostaw.

Osobną kwestią jest pozyskiwanie informacji technologicznych. Nawet po zakupie gotowego procesora firmy NVIDIA chińska firma nie uzyskuje automatycznego dostępu do rysunków technicznych, kodu źródłowego oprogramowania ani technologii jego produkcji.

Stworzenie nowoczesnego akceleratora wymaga odpowiednich mocy produkcyjnych, specjalistycznego sprzętu, technologii pamięci oraz wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Dlatego tajemnice handlowe, plany nowych projektów i informacje o przyszłych produktach mogą stanowić przedmiot znacznego zainteresowania zagranicznych służb wywiadowczych.

W tym kontekście potencjalna operacja wywiadowcza skierowana przeciwko szefowi firmy NVIDIA mogłaby mieć znaczenie nie tylko dla uzyskania informacji technicznych. Mogłaby ona również mieć na celu zbadanie lub próbę wywarcia wpływu na stanowisko firmy w sprawie regulacji eksportowych.

Czy Chiny będą w stanie zastąpić NVIDIA własnymi procesorami

Równolegle z próbami pozyskiwania zagranicznego sprzętu Chiny inwestują znaczne środki w rozwój własnego przemysłu półprzewodnikowego. Wśród firm tworzących akceleratory sztucznej inteligencji znajdują się Huawei i Cambricon. Chińscy producenci opracowują również narzędzia programowe, które mają zmniejszyć zależność od platformy CUDA.

Jednak aby realnie zastąpić firmę NVIDIA, nie wystarczy wypuścić na rynek pojedynczy, konkurencyjny procesor. Współczesne centra danych składają się z dużej liczby połączonych akceleratorów, które muszą efektywnie wymieniać informacje. Wymaga to odpowiedniej infrastruktury sieciowej, szybkiej pamięci, systemów zarządzania oraz oprogramowania.

Amerykańska firma przez wiele lat budowała taki ekosystem, dlatego jego zastąpienie może wymagać od chińskich twórców znacznych dodatkowych inwestycji.

Ponadto Chiny pozostają zależne od zagranicznych technologii w niektórych segmentach produkcji półprzewodników. Dotyczy to zwłaszcza sprzętu i procesów technologicznych niezbędnych do produkcji najnowocześniejszych układów scalonych.

Jednocześnie Pekin nie jest zainteresowany nieograniczonym zwiększaniem zależności od amerykańskich dostawców.

Na początku listopada około 600 tysięcy procesorów NVIDIA H200 znajdowało się w Hongkongu, czekając na możliwość dalszych dostaw do Chin kontynentalnych.

Jak skandal wpłynął na akcje firmy NVIDIA

Informacje o niezależnym śledztwie pojawiły się w trudnym okresie dla sektora technologicznego. Inwestorzy już wcześniej ponownie oceniali perspektywy firm związanych ze sztuczną inteligencją ze względu na ogromne wydatki na centra danych oraz wątpliwości dotyczące szybkości zwrotu tych inwestycji.

W tym kontekście wiadomości o możliwej zagranicznej operacji wywiadowczej wymierzonej w Jensena Huanga spowodowały dodatkową niepewność. 9 listopada akcje NVIDIA zaczęły tracić na wartości na rynkach pozagiełdowych.

Według danych agencji Reuters notowania spółki we Frankfurcie spadły o ponad 6%. Spadek ten odpowiadał zmniejszeniu jej kapitalizacji rynkowej o około 270 mld dolarów.

Spadek ten odzwierciedlał reakcję inwestorów na wiadomości o dochodzeniu oraz potencjalne zagrożenia dla kierownictwa firmy NVIDIA.

Jensen Huang stoi na czele firmy od momentu jej założenia w 1993 roku. Odegrał kluczową rolę w przejściu firmy NVIDIA od produkcji kart graficznych do gier do tworzenia infrastruktury obliczeniowej dla sztucznej inteligencji.

Z tego powodu kwestia jego przyszłości na stanowisku może być szczególnie wrażliwa dla inwestorów. Jednocześnie samo wszczęcie dochodzenia nie oznacza dymisji prezesa. Rada dyrektorów NVIDIA wyraziła poparcie dla Huanga, a firma oświadczyła, że będzie on nadal pełnił swoje obowiązki.

Sytuację komplikują również potencjalne konsekwencje dla relacji firmy NVIDIA z władzami amerykańskimi. Jeśli niezależna kontrola wykaże naruszenie wewnętrznych procedur ochrony informacji, Kongres lub organy regulacyjne mogą zwrócić większą uwagę na działalność firmy, jej międzynarodowych klientów oraz mechanizmy kontroli.

Może to potencjalnie wpłynąć na perspektywy sprzedaży sprzętu na niektórych rynkach. Jednak na razie takie konsekwencje pozostają jedynie możliwymi scenariuszami, a nie podjętymi decyzjami.

Jak może zakończyć się sprawa NVIDIA dla Stanów Zjednoczonych i Chin

Skandal wokół Jensena Huanga pokazał, jak ważne dla polityki państwowej stało się bezpieczeństwo prywatnych firm technologicznych. W przeciwieństwie do instytucji państwowych duże korporacje nieustannie współpracują z międzynarodowymi partnerami, inwestorami, klientami i pośrednikami.

Jest to niezbędne dla rozwoju globalnego biznesu, ale jednocześnie stwarza dodatkowe możliwości gromadzenia informacji przez zagraniczne służby wywiadowcze.

W przypadku firmy NVIDIA szczególne znaczenie ma fakt, że firma ta faktycznie zapewnia infrastrukturę obliczeniową dla znacznej części współczesnego przemysłu sztucznej inteligencji. Dlatego informacje o jej przyszłych produktach, planach produkcyjnych, międzynarodowych kontraktach oraz stanowisku w sprawie kontroli eksportu mogą budzić zainteresowanie nie tylko konkurentów, ale także struktur państwowych.

Najbliższym ważnym etapem będzie zaplanowana na 18 listopada zamknięta sesja informacyjna Jensena Huanga dla przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych. Ustawodawcy będą próbowali ustalić, czy doszło do naruszenia procedur ochrony informacji oraz czy istniało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Równolegle firma NVIDIA przeprowadzi własne, niezależne dochodzenie. Dla firmy kluczowe znaczenie będzie miało nie tylko ustalenie okoliczności osobistych kontaktów jej szefa, ale także ustalenie, czy osoby postronne uzyskały dostęp do poufnych informacji.

Dla Stanów Zjednoczonych sprawa ta może stać się dodatkowym argumentem przemawiającym za zaostrzeniem kontroli nad międzynarodowymi łańcuchami dostaw technologii.

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