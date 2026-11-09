Китайская шпионка, Дженсен Хуанг и падение акций: что происходит с NVIDIA

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг оказался в центре международного скандала после сообщений о его отношениях с китайской бизнес-леди, которую американские спецслужбы подозревают в работе на разведку Пекина. 8 ноября компания объявила о независимом расследовании, а сам Хуанг признал супружескую неверность и публично извинился. Уже на следующий день акции NVIDIA начали терять в цене, а история превратилась из личного скандала в вопрос национальной безопасности США.

Причина такого внимания заключается в особом положении NVIDIA на мировом технологическом рынке. Её процессоры используются для обучения передовых моделей искусственного интеллекта, работы суперкомпьютеров, научных исследований и создания автономных систем. США пытаются ограничить доступ Китая к самым мощным чипам, в то время как Пекин развивает собственное производство и ищет альтернативные способы получения американских технологий.

UA.News рассказывает, что известно о возможной шпионской операции против Дженсена Хуанга, какими способами Китай пытается получать западные технологии, почему процессоры NVIDIA стали стратегическим ресурсом и как подобные скандалы влияют на мировой фондовый рынок.

Что известно о шпионском скандале вокруг Дженсена Хуанга

В конце октября 2026 года американские СМИ сообщили, что спецслужбы США проверяли связи генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга с китайской бизнес-леди Элис Хуанг. Ранее она занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, которая закупает высокопроизводительные процессоры NVIDIA для дата-центров.

По информации Reuters, американские власти расследовали возможные связи Элис Хуанг с китайской разведкой. В сообщениях американских СМИ говорилось о том, что она могла передавать информацию Пекину и пытаться получить доступ к сведениям о технологиях NVIDIA.

Особое внимание привлекла компания Megaspeed. Американские власти проверяли её из-за подозрений в возможном содействии поставкам передовых процессоров в Китай в обход экспортных ограничений. В течение двух лет Megaspeed закупила оборудование NVIDIA на сумму более 4,8 млрд долларов. Это сделало ее одним из крупных клиентов американского производителя в Юго-Восточной Азии.

Масштаб таких закупок имеет значение, поскольку крупные заказчики регулярно взаимодействуют с руководством производителей, обсуждают будущие потребности в оборудовании, сроки поставок и развитие вычислительной инфраструктуры. Подобные переговоры не обязательно предполагают доступ к технологическим секретам, но могут давать представление о коммерческих планах компании.

В октябре NVIDIA поясняла, что Дженсен Хуанг ежегодно общается с тысячами представителей компаний-клиентов. Производитель подчеркивал, что азиатские облачные провайдеры получают обычную коммерческую информацию, а не секретные разработки или материалы, связанные с национальной безопасностью США.

Однако после появления новых сообщений ситуация вышла за рамки обычных корпоративных контактов. 4 ноября руководители трёх комитетов Палаты представителей США направили Хуангу письмо с требованием провести закрытый брифинг. Его авторами стали председатель Комитета по иностранным делам Брайан Маст, глава специального комитета по вопросам Китая Джон Муленар и председатель разведывательного комитета Рик Кроуфорд.

Законодатели предложили провести встречу 18 ноября. Они хотят выяснить характер контактов руководителя NVIDIA с Элис Хуанг и проверить, насколько эффективно компания защищает конфиденциальную информацию от иностранных разведывательных операций.

8 ноября совет директоров NVIDIA объявил о проведении независимого расследования. Его будут проводить независимые директора с привлечением внешних юридических консультантов. В компании заявили, что на данный момент у них нет оснований полагать, что государственные секреты США или коммерческие тайны NVIDIA были скомпрометированы. В то же время проверка должна охватить всю доступную информацию о возможной иностранной разведывательной операции.

В тот же день Дженсен Хуанг обратился к сотрудникам компании и признал супружескую неверность.

«Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания. Мне очень жаль», — заявил он.

Хуанг также пообещал сотрудничать с независимой проверкой и продолжить руководить NVIDIA.

9 ноября Китай официально отверг обвинения. Пекин назвал сообщения о возможной шпионской операции безосновательными и попыткой дискредитации.

Почему процессоры NVIDIA стали стратегической технологией для США и Китая

NVIDIA давно перестала быть лишь производителем видеокарт для компьютерных игр. Сегодня её основной бизнес связан с поставкой вычислительных систем для искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и крупных центров обработки данных.

Графические процессоры компании способны одновременно выполнять огромное количество математических операций. Это делает их особенно эффективными для обучения нейронных сетей, обработки больших массивов информации и работы генеративного искусственного интеллекта.

Например, для создания крупных языковых моделей используются вычислительные кластеры, которые могут состоять из тысяч или десятков тысяч ускорителей. От их производительности зависит скорость обучения, стоимость вычислений и возможность создавать более сложные системы.

Однако преимущество NVIDIA заключается не только в самих процессорах. Компания поставляет сетевое оборудование, программные инструменты, системы для объединения ускорителей и решения для управления вычислительной инфраструктурой.

Особое значение имеет программная платформа CUDA, вокруг которой сформировалась обширная экосистема разработчиков. Многие программы для высокопроизводительных вычислений оптимизированы именно под оборудование NVIDIA. Поэтому даже создание процессора с сопоставимыми техническими характеристиками не гарантирует быстрой замены американских решений. Конкурентам необходимо воссоздать целую экосистему программного обеспечения и оборудования.

Масштаб спроса на такие технологии отражается в финансовых результатах компании.

Согласно официальной отчетности NVIDIA, во втором квартале финансового года, завершившегося 26 июля 2026 года, выручка достигла 96,2 млрд долларов. Это на 106% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наибольшую часть доходов обеспечило направление дата-центров — 89 млрд долларов, что на 117% превышает показатель предыдущего года.

Такой рост демонстрирует, насколько сильно мировая индустрия искусственного интеллекта зависит от поставок высокопроизводительного вычислительного оборудования.

Для США технологическое лидерство NVIDIA означает не только экономическое преимущество. Подобные системы могут использоваться в оборонных исследованиях, анализе спутниковых снимков, разработке автономной техники, кибербезопасности и сложном научном моделировании.

То есть одна и та же технология может иметь как гражданское, так и военное применение.

Именно этим Вашингтон объясняет необходимость контроля над экспортом самых мощных процессоров в Китай. Американские власти опасаются, что доступ к таким вычислительным ресурсам может ускорить развитие военных технологий потенциального стратегического конкурента.

Для Пекина ситуация выглядит иначе. Китай стремится развивать собственные модели искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию и суперкомпьютеры, но ограничения доступа к американскому оборудованию затрудняют достижение этих целей.

В результате процессоры NVIDIA стали одним из ключевых предметов технологического противостояния между двумя государствами.

Как Китай пытается получать американские технологии в обход ограничений

Соединенные Штаты начали существенно ограничивать экспорт передовых процессоров в Китай в 2022 году. Впоследствии правила неоднократно менялись, охватывая новые поколения ускорителей, производственное оборудование и отдельные категории китайских компаний.

Ограничения коснулись, в частности, процессоров NVIDIA A100 и H100. В ответ производитель начал создавать специальные версии оборудования для китайского рынка, характеристики которых учитывали американские экспортные требования.

Одним из таких продуктов стал H20. Однако в апреле 2025 года американские власти ввели дополнительные лицензионные требования и для его поставок. В январе 2026 года Министерство торговли США частично пересмотрело правила.

Согласно официальному сообщению Бюро промышленности и безопасности, заявки на экспорт NVIDIA H200, AMD MI325X и отдельных аналогичных процессоров в Китай разрешили рассматривать в индивидуальном порядке. Однако для получения разрешения производители и заказчики должны выполнить ряд требований, связанных с безопасностью, проверкой покупателей и независимым тестированием оборудования.

При этом даже американская экспортная лицензия не гарантирует продаж. В квартальном отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, NVIDIA сообщала, что ограничения со стороны китайских властей также препятствуют поставкам H20 и H200.

В компании отмечали, что из-за действующих правил обеих стран фактически утратили возможность полноценно конкурировать на китайском рынке вычислительных систем для дата-центров.

В то же время спрос на производительные процессоры никуда не исчез. Американские правоохранительные органы регулярно сообщают о попытках незаконной переправки оборудования в Китай через посредников и третьи страны.

Один из крупнейших таких случаев стал известен в декабре 2025 года. Тогда Министерство юстиции США объявило о результатах операции Gatekeeper, направленной против сети незаконного экспорта процессоров для искусственного интеллекта.

Согласно материалам дела, предприниматель Алан Хао Сюй и его компания Hao Global признали вину в незаконной экспортной деятельности. Следствие установило, что с октября 2024 года по май 2025 года участники схемы незаконно экспортировали или пытались экспортировать процессоры NVIDIA H100 и H200 общей стоимостью не менее 160 млн долларов.

Для сокрытия истинного назначения оборудования использовались ложные транспортные документы и информация о получателях. Американские правоохранительные органы изъяли технологии NVIDIA и средства на сумму более 50 млн долларов.

Еще одно дело Министерство юстиции США обнародовало 25 марта 2026 года. Трем лицам были предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконной поставки вычислительных технологий в Китай через Таиланд.

По версии следствия, подозреваемые использовали тайские компании в качестве формальных покупателей серверного оборудования, хотя его истинным конечным пунктом назначения должен был стать Китай.

Правоохранительные органы также обнаружили переписку, в которой участники обсуждали способы скрыть китайское направление поставок от американских контролирующих органов. В данном деле речь идет об обвинениях, а не об окончательно установленной судом виновности.

Такие случаи демонстрируют, что экспортные ограничения не всегда останавливают перемещение высокотехнологичного оборудования. Зато они могут стимулировать появление сложных схем с привлечением иностранных посредников, подставных заказчиков и непрозрачных цепочек поставок.

Отдельный вопрос — получение технологической информации. Даже приобретя готовый процессор NVIDIA, китайская компания не получает автоматического доступа к чертежам, исходному коду программного обеспечения или технологиям его производства.

Создание современного ускорителя требует соответствующих производственных мощностей, специализированного оборудования, технологий памяти и высококвалифицированных инженеров. Поэтому коммерческие секреты, планы новых разработок и сведения о будущих продуктах могут представлять значительный интерес для иностранных спецслужб.

В этом контексте потенциальная разведывательная операция против руководителя NVIDIA могла бы иметь значение не только для получения технической информации. Она также могла быть направлена на изучение или попытки оказания влияния на позицию компании в отношении экспортного регулирования.

Сможет ли Китай заменить NVIDIA собственными процессорами

Параллельно с попытками приобрести иностранное оборудование Китай вкладывает значительные ресурсы в развитие собственной полупроводниковой промышленности. Среди компаний, создающих ускорители для искусственного интеллекта, — Huawei и Cambricon. Китайские производители также разрабатывают программные инструменты, призванные снизить зависимость от платформы CUDA.

Однако для реальной замены NVIDIA недостаточно выпустить отдельный конкурентоспособный процессор. Современные дата-центры состоят из большого количества объединенных ускорителей, которые должны эффективно обмениваться информацией. Для этого требуются соответствующая сетевая инфраструктура, высокоскоростная память, системы управления и программное обеспечение.

Американская компания на протяжении многих лет формировала такую экосистему, поэтому её замена может потребовать от китайских разработчиков значительных дополнительных инвестиций.

Кроме того, Китай по-прежнему зависит от иностранных технологий в некоторых сегментах производства полупроводников. Особенно это касается оборудования и технологических процессов, необходимых для выпуска самых современных микросхем.

В то же время Пекин не заинтересован в бесконечном увеличении зависимости от американских поставщиков.

В начале ноября около 600 тысяч процессоров NVIDIA H200 находились в Гонконге, ожидая возможности дальнейших поставок на материковый Китай.

Как скандал повлиял на акции NVIDIA

Сообщения о независимом расследовании появились в непростой период для технологического сектора. Инвесторы уже переоценивали перспективы компаний, связанных с искусственным интеллектом, из-за огромных затрат на дата-центры и вопросов о скорости окупаемости этих инвестиций.

На этом фоне новости о возможной иностранной разведывательной операции против Дженсена Хуанга создали дополнительную неопределенность. 9 ноября акции NVIDIA начали дешеветь на внебиржевых площадках.

По данным Reuters, во Франкфурте котировки компании снижались более чем на 6%. Такое падение соответствовало сокращению её рыночной капитализации примерно на 270 млрд долларов.

Падение отражало реакцию инвесторов на новости о расследовании и потенциальные риски для руководства NVIDIA.

Дженсен Хуанг возглавляет компанию с момента её основания в 1993 году. Он сыграл ключевую роль в переходе NVIDIA от производства игровых видеокарт к созданию вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Поэтому вопрос о его будущем на этом посту может быть особенно чувствительным для инвесторов. В то же время само начало расследования не означает отставки руководителя. Совет директоров NVIDIA выразил поддержку Хуангу, а компания заявила, что он продолжит исполнять свои обязанности.

Ситуацию осложняют и возможные последствия для отношений NVIDIA с американскими властями. Если независимая проверка выявит нарушения внутренних процедур защиты информации, Конгресс или регулирующие органы могут усилить внимание к деятельности компании, её международным клиентам и механизмам контроля.

Это потенциально может повлиять на перспективы продаж оборудования на отдельных рынках. Однако пока такие последствия остаются возможными сценариями, а не принятыми решениями.

Чем может закончиться история с NVIDIA для США и Китая

Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько важной стала безопасность частных технологических компаний для государственной политики. В отличие от государственных учреждений, крупные корпорации постоянно взаимодействуют с международными партнерами, инвесторами, заказчиками и посредниками.

Это необходимо для развития глобального бизнеса, но в то же время создает дополнительные возможности для сбора информации иностранными спецслужбами.

В случае с NVIDIA особое значение имеет то, что компания фактически обеспечивает вычислительную инфраструктуру для значительной части современной индустрии искусственного интеллекта. Поэтому информация о её будущих продуктах, производственных планах, международных контрактах и позиции в отношении экспортного контроля может представлять интерес не только для конкурентов, но и для государственных структур.

Ближайшим важным этапом станет запланированный на 18 ноября закрытый брифинг Дженсена Хуанга для представителей Конгресса США. Законодатели будут пытаться выяснить, были ли нарушены процедуры защиты информации и существовала ли реальная угроза национальной безопасности.

Параллельно NVIDIA будет проводить собственное независимое расследование. Для компании принципиальным будет не только установление обстоятельств личных контактов ее руководителя, но и определение того, получали ли посторонние лица доступ к конфиденциальной информации.

Для США это дело может стать дополнительным аргументом в пользу усиления контроля над международными технологическими цепочками поставок.

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