天文学家发现了一颗白矮星，它或许能揭示太阳系的未来——路透社

在这颗新发现的恒星周围，有两圈行星碎片环绕。对它们的研究可能有助于科学家们了解太阳系在其生命周期的后期将发生怎样的变化。

与此前发现的类似系统不同，这颗白矮星周围的碎片盘由两个独立的环组成。 研究人员推测，这种不寻常的结构可能是受两颗岩石天体的影响而形成的，这些天体在恒星剧烈的演化过程中幸存了下来。

这颗名为J1328−1450的白矮星位于银河系中，距离地球约1600光年，处于室女座。 该天体是通过位于智利的欧洲南方天文台“甚大望远镜”（Very Large Telescope）发现的。

在此之前，天文学家已发现21颗被行星碎片包围的白矮星。然而，在所有先前案例中，观测到的都仅有一个圆盘，而非两个独立的环。

“这也证实了这样一种假设：岩石行星体可能在恒星演化为白矮星的过程中幸存下来，” ——该研究的作者之一、智利费德里科·圣玛丽亚理工大学的天文学家费利佩·拉戈斯-维尔切斯指出。

白矮星的质量约为太阳质量的47%，其直径几乎与地球直径相当。

幸存的岩石天体可能是曾遭受严重破坏的大型行星的残余。 据拉戈斯-维尔切斯介绍，在恒星演化为红巨星后，靠近恒星的行星被吞噬，而一些较远的天体则幸存了下来。

“这个行星系统并未完全消失。一些岩石天体在引力作用下转入了拉长的轨道，使它们更接近白矮星，”这位天文学家解释道。

那些过于接近恒星的天体被其引力撕裂，其物质形成了由尘埃和气体组成的圆盘。 与此同时，两个较大的岩石天体很可能在该盘内部幸存了下来。它们的存在或许可以解释白矮星周围形成两个同心环的原因。

据拉戈斯-维尔切斯介绍，外环中的镁含量远低于内环。这可能表明，这两个环是由不同的原始天体或同一岩石天体的不同层形成的。

大约50亿年后，太阳也将演变为红巨星，随后变成白矮星。

“这将对太阳系内侧产生戏剧性的影响。预计水星和金星将被不断膨胀的太阳吞噬。 与此同时，科学界至今尚未就地球是否会遭遇同样的命运达成一致。外行星——木星、土星及其他更遥远的天体——生存下来的几率要大得多，”这位天文学家指出。

在太阳演化为白矮星之后，幸存的行星残骸、卫星和小行星也可能靠近太阳，以至于被其引力撕裂。

“因此，类似于环绕J1328−1450的那种碎片盘，可能是我们自身行星系统在遥远未来的一种可能发展情景，”拉戈斯-维尔切斯总结道，路透社报道称。

天文学家观测到了一次持续27天的伽马射线暴。

天文学家在白矮星附近发现了两个碎片环。

天文学家在Pa 30中的“僵尸星”周围发现了相同的结。

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