Астрономи виявили однакові вузли навколо зорі-зомбі в Pa 30 — Space.com

Астрономи детально дослідили рештки наднової Pa 30 у Чумацькому Шляху та виявили вздовж газових волокон майже однакові вузли, схожі на перлини на нитці. У центрі об’єкта розташована рідкісна зоря-зомбі — залишок білого карлика, який пережив вибух. Про результати спостережень повідомляє Space.com.

Вузли розміром із планетну область

Pa 30 розташована приблизно за 7 500 світлових років від Землі. Спостереження телескопом Gemini North дали змогу роздивитися ланцюги газу й уламків, що розходяться від місця вибуху. Кожен із виявлених вузлів настільки великий, що область Сонячної системи до орбіти Нептуна могла б уміститися в ньому приблизно десять разів.

За словами учасниці дослідження, асистентки професора Інституту науки і технологій Австрії Іларії Каяццо, вузли мають напрочуд однорідні розміри. Науковці планують змоделювати їхнє утворення.

Вибух, зафіксований у 1181 році

Pa 30 уперше ідентифікував учений-аматор у 2013 році. Згодом об’єкт пов’язали з вибухом, який незалежно зафіксували в японських, китайських та арабських історичних записах 1181 року. Це одна з п’яти наднових, які люди спостерігали до винайдення телескопа.

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Такі події належать до рідкісного класу наднових типу Iax. Зазвичай вибух наднової типу Ia знищує білий карлик, що накопичив речовину зорі-компаньйона. Однак у деяких випадках частина зорі зберігається, утворюючи так звану зорю-зомбі.

Майже нерухомий залишок зорі

Дослідники також встановили, що зоря-зомбі міститься майже точно в центрі Pa 30. Вони виміряли верхню межу її поперечної швидкості та з’ясували, що вона дуже мала. Це вказує на відносну симетричність вибуху: за такого сценарію викинута речовина розлітається симетрично, а вціліла зоря не отримує значного поштовху.

Науковці планують використати характерні властивості Pa 30 для пошуку решток інших наднових типу Iax у Чумацькому Шляху та найближчих галактиках. Результати дослідження опублікували в The Astrophysical Journal.

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