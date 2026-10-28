В Абу-Дабі, ОАЕ, оголосили ШІ-програму для клінічних досліджень — The National

Oracle, AstraZeneca та M42 оголосили в Абу-Дабі, ОАЕ, програму із застосуванням штучного інтелекту для пришвидшення клінічних досліджень і добору пацієнтів. Перший етап зосередять на медичній допомозі та дослідженнях для людей із неконтрольованою гіпертензією — підвищеним артеріальним тиском.

Як повідомляє The National, партнери мають намір поєднати електронні медичні записи із системами клінічних випробувань. Це повинно допомогти клінічним командам виявляти пацієнтів із неконтрольованою гіпертензією, надавати їм допомогу та залучати їх до досліджень.

Поєднання медичних даних

Виконавча віцепрезидентка та генеральна менеджерка Oracle Health and Life Sciences Сіма Верма заявила, що дані нині нерідко доводиться вручну переносити з електронних медичних записів до окремих систем збору даних для клінічних досліджень. За її словами, це є однією з причин затримок між науковими розробками та появою ліків на ринку.

Верма зазначила, що добір пацієнтів для клінічних досліджень є складним процесом, а штучний інтелект має стати його основою. Вона очікує перших результатів приблизно за рік — зокрема щодо збільшення участі у випробуваннях, визначення майданчиків для них і можливого скорочення тривалості досліджень.

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Подальша співпраця

Партнерство Oracle та AstraZeneca передбачає поєднання наукових розробок фармацевтичної компанії з хмарною інфраструктурою та інструментами ШІ Oracle для прискорення клінічних досліджень у світі. Надалі співпрацю планують розширити на проєкти у США, на Близькому Сході та в Європі.

Окремо AstraZeneca повідомила про намір інвестувати 50 млн доларів у десятки клінічних досліджень в ОАЕ спільно з Cleveland Clinic Abu Dhabi. M42 також запустила створену з Microsoft платформу Ossi, яка, за оцінкою компанії, може дати лікарям до 60% більше часу для роботи з пацієнтами.

Верма наголосила, що штучний інтелект не повинен замінювати медиків: остаточне рішення має ухвалювати людина. Вона також зазначила, що працівники сфери охорони здоров’я мають розуміти походження даних і вміти належно користуватися такими інструментами.

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