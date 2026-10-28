Oracle、阿斯利康和M42在阿联酋阿布扎比宣布了一项利用人工智能加快临床试验和患者招募的项目。第一阶段将侧重于为未控制高血压患者——即血压升高的人群——提供医疗服务和开展研究。

据The National报道，合作伙伴计划将电子健康记录与临床试验系统整合。这应有助于临床团队识别未控制高血压患者，为他们提供医疗服务，并让他们参与研究。

整合医疗数据

Oracle Health and Life Sciences执行副总裁兼总经理西玛·维尔马表示，目前数据往往必须从电子健康记录中手动转移到用于临床研究的独立数据收集系统。她说，这是科学研发与药物上市之间出现延迟的原因之一。

维尔马指出，为临床试验招募患者是一个复杂过程，而人工智能应成为其基础。她预计大约一年后将看到首批结果，包括提高试验参与率、确定试验地点，以及可能缩短研究持续时间。

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进一步合作

Oracle与阿斯利康的合作 предусматривает将这家制药公司的科学研发成果与Oracle的云基础设施和人工智能工具相结合，以加快全球临床研究。未来，双方计划将合作扩大到美国、中东和欧洲的项目。

此外，阿斯利康宣布计划与Cleveland Clinic Abu Dhabi共同在阿联酋的数十项临床研究中投资5000万美元。M42还推出了与微软共同创建的Ossi平台；该公司估计，这一平台可让医生用于与患者工作的时间增加最多60%。

维尔马强调，人工智能不应取代医务人员：最终决定必须由人作出。她还指出，医疗卫生工作人员必须了解数据的来源，并能够恰当地使用此类工具。

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