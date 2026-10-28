Oracle, AstraZeneca i M42 ogłosiły w Abu Zabi w ZEA program wykorzystujący sztuczną inteligencję do przyspieszenia badań klinicznych i rekrutacji pacjentów. Pierwszy etap będzie koncentrować się na opiece i badaniach nad osobami z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym — podwyższonym ciśnieniem krwi.

Jak informuje The National, partnerzy zamierzają połączyć elektroniczną dokumentację medyczną z systemami badań klinicznych. Ma to pomóc zespołom klinicznym identyfikować pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem, zapewniać im opiekę i włączać ich do badań.

Łączenie danych medycznych

Seema Verma, wiceprezes wykonawcza i dyrektor generalna Oracle Health and Life Sciences, powiedziała, że obecnie dane często trzeba ręcznie przenosić z elektronicznej dokumentacji medycznej do odrębnych systemów gromadzenia danych na potrzeby badań klinicznych. Według niej jest to jedna z przyczyn opóźnień między opracowaniami naukowymi a pojawieniem się leków na rynku.

Verma zaznaczyła, że rekrutacja pacjentów do badań klinicznych jest złożonym procesem, a sztuczna inteligencja powinna stać się jego podstawą. Oczekuje pierwszych wyników za około rok, w tym zwiększenia udziału w badaniach, określenia miejsc ich prowadzenia i możliwego skrócenia czasu trwania badań.

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Dalsza współpraca

Partnerstwo Oracle i AstraZeneca zakłada połączenie opracowań naukowych firmy farmaceutycznej z infrastrukturą chmurową i narzędziami AI Oracle, aby przyspieszyć badania kliniczne na świecie. W przyszłości współpraca ma zostać rozszerzona na projekty w USA, na Bliskim Wschodzie i w Europie.

Osobno AstraZeneca poinformowała o zamiarze zainwestowania 50 mln dolarów w dziesiątki badań klinicznych w ZEA wspólnie z Cleveland Clinic Abu Dhabi. M42 uruchomiła także stworzoną z Microsoftem platformę Ossi, która według oceny firmy może dać lekarzom do 60% więcej czasu na pracę z pacjentami.

Verma podkreśliła, że sztuczna inteligencja nie powinna zastępować medyków: ostateczną decyzję musi podejmować człowiek. Zaznaczyła również, że pracownicy ochrony zdrowia muszą rozumieć pochodzenie danych i umieć właściwie korzystać z takich narzędzi.

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