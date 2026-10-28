Oracle, AstraZeneca и M42 объявили в Абу-Даби, ОАЭ, программу с использованием искусственного интеллекта для ускорения клинических исследований и подбора пациентов. Первый этап будет сосредоточен на медицинской помощи и исследованиях для людей с неконтролируемой гипертензией — повышенным артериальным давлением.

Как сообщает The National, партнёры намерены объединить электронные медицинские карты с системами клинических испытаний. Это должно помочь клиническим командам выявлять пациентов с неконтролируемой гипертензией, оказывать им помощь и привлекать их к исследованиям.

Объединение медицинских данных

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Oracle Health and Life Sciences Сима Верма заявила, что в настоящее время данные нередко приходится вручную переносить из электронных медицинских карт в отдельные системы сбора данных для клинических исследований. По её словам, это является одной из причин задержек между научными разработками и появлением лекарств на рынке.

Верма отметила, что подбор пациентов для клинических исследований — сложный процесс, а искусственный интеллект должен стать его основой. Она ожидает первых результатов примерно через год, в частности увеличения участия в испытаниях, определения площадок для них и возможного сокращения продолжительности исследований.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшее сотрудничество

Партнёрство Oracle и AstraZeneca предусматривает объединение научных разработок фармацевтической компании с облачной инфраструктурой и инструментами ИИ Oracle для ускорения клинических исследований в мире. В дальнейшем сотрудничество планируют расширить на проекты в США, на Ближнем Востоке и в Европе.

Отдельно AstraZeneca сообщила о намерении инвестировать 50 млн долларов в десятки клинических исследований в ОАЭ совместно с Cleveland Clinic Abu Dhabi. M42 также запустила созданную с Microsoft платформу Ossi, которая, по оценке компании, может дать врачам до 60% больше времени для работы с пациентами.

Верма подчеркнула, что искусственный интеллект не должен заменять медиков: окончательное решение должен принимать человек. Она также отметила, что работники сферы здравоохранения должны понимать происхождение данных и уметь надлежащим образом пользоваться такими инструментами.

Читай нас в