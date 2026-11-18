11月19日凌晨00:00，Rockstar Games推出的全新大型游戏《侠盗猎车手VI》将如期发布。 经过多年的等待和多次延期，玩家终于能够沉浸于露西娅与杰森这对犯罪搭档的故事中，故事背景设定在阳光明媚的怀斯城。

乌克兰玩家将于午夜解锁《GTA 6》，而新西兰玩家将率先体验这款游戏——该地区已于11月18日基辅时间13:00正式发售。

《GTA 6》在全球及乌克兰的发售时间

Rockstar Games 并未选择全球同步发售，而是采取分阶段发布的方式。 游戏将在各地区的当地时间00:00解锁。由于时区差异，大洋洲和亚洲的玩家将比欧洲和美洲的玩家更早体验这款新作。

新西兰将率先迎来官方发售。当地玩家可于11月18日基辅时间13:00开始游玩。 部分用户试图利用这一时差差异，将主机地区设置为新西兰，以获取提前体验权。

然而，据游戏社区SourceVI报道，此类尝试导致了PlayStation Network出现故障。部分用户在新西兰创建了PSN账户，希望以此提前约13小时启动游戏。 此后，其中一些用户据称遭遇了临时或永久封号，系统显示错误代码WS-116331-5，该代码通常与违反PlayStation Network使用条款相关。

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一旦账号被封，玩家可能无法访问自己的个人资料及其中购买的数字内容，包括《GTA 6》的预购内容。

在乌克兰，该游戏将于11月19日凌晨00:00正式上线。在乌克兰各大数字商店中，其售价为3999格里夫纳。

据数据分析公司Sensor Tower统计，该游戏总销量达1588万份，销售额超过15.4亿美元。其中，PlayStation 5平台的销售额为11.5亿美元，其余部分来自Xbox平台。

《侠盗猎车手VI》的剧情与主要角色

《GTA 6》的故事将发生在虚构的美国莱奥尼达州，而维斯城将成为主要场景之一。 这座城市曾出现在《侠盗猎车手》（1997）中，也是《侠盗猎车手：罪恶都市》（2002）和《侠盗猎车手：罪恶都市故事》（2006）的核心场景。

剧情核心围绕犯罪搭档杰森·杜瓦尔和露西娅·卡米诺斯展开。露西娅将成为自2000年以来该系列的首位女性主角。 角色们原本只是想赚点钱，却意外卷入了一场发生在莱奥尼达州境内的庞大犯罪阴谋。为了生存，他们必须齐心协力，相互依靠。

《GTA 6》的开发历程与发售延期

在2013年9月《侠盗猎车手V》发布后，Rockstar North总裁莱斯利·本齐斯表示，公司对于该系列的下一款游戏已有“一些构想”。

2018年3月，《The Know》报道称，这款新的《侠盗猎车手》项目暂定名为Project Americas。 据该媒体报道，游戏剧情将发生在虚构的美国城市韦斯城（以迈阿密为原型），以及南美洲地区。

2022年2月，Rockstar Games正式确认正在开发《侠盗猎车手》系列新作。 同年7月，记者杰森·施雷尔向《彭博社》透露，该游戏将命名为《侠盗猎车手VI》，剧情将围绕两位主角展开，其形象灵感源自邦妮与克莱德的故事。 其中一位角色将是一位拉丁美洲裔女性。

与此同时，Rockstar宣布《荒野大镖客Online》将不再推出重大更新，因为公司的大部分资源都集中在《GTA 6》的开发上。

2023年12月4日，社交媒体X上出现了一段画质较低的该游戏首支预告片泄露版本。 泄露发生后一小时内，Rockstar Games在YouTube上发布了官方预告片。视频中揭晓了游戏名称、主要角色、部分游戏玩法细节，并确认了PlayStation 5和Xbox Series X/S版本的发售计划。

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预告片中使用了汤姆·佩蒂的歌曲《Love Is a Long Road》。这部《GTA 6》的首支预告片创下了YouTube非音乐视频24小时内最高播放量的纪录，超越了博主MrBeast此前创下的纪录。

该游戏最初计划于2025年第三至第四季度发售。 然而在2025年5月，Rockstar宣布将发售日期推迟一年——至2026年5月26日。当时，开发团队还发布了第二支预告片，其中披露了更多剧情细节。

预告片描述中写道：杰森和露西娅一直都知道，胜算并不在他们这边。但当一次简单的行动偏离计划时， 他们却陷入了美国最阳光之地最阴暗的一面，身处笼罩整个莱昂尼达州的犯罪阴谋核心——若想生存下去，他们比以往任何时候都更需要相互依靠。

2025年11月，开发商宣布游戏再次延期：新发售日期定为2026年11月19日。

2026年6月18日，Rockstar Games公布了《GTA 6》的封面，并宣布预购将于6月25日开启。该公司由此拉开了游戏营销活动的序幕。

8月，Rockstar Games与Netflix平台联合举办了一场27分钟的《侠盗猎车手VI》线上预览会，向玩家展示了这款未来作品的更多内容。

截至11月13日，《侠盗猎车手6》的全球数字预购量约为1213万份，预购收入达11.8亿美元。

《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）系列的新作——GTA VI——在历经13年的等待、两次发售日期推迟以及多次消息泄露后，终于全球发售。 该游戏将于各地区当地时间午夜在PlayStation 5和Xbox Series主机上正式上线。新西兰的玩家将率先体验，时间为周三格林尼治标准时间11:00。

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