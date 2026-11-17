攻击者利用网站优化平台Optimizely，向178家组织的网站访问者传播恶意代码。 潜在受影响的网站包括Zoom、CNN、汇丰银行（HSBC）、宜家（IKEA）、Salesforce和Equifax。黑客试图窃取加密货币和用户的支付数据，并攻击iPhone设备。

据网络安全研究员斯科特·赫尔姆称，这些恶意JavaScript脚本是通过Optimizely传播的——这是一款第三方服务，企业通常利用它来测试网站改动并优化网站运行。

这使得攻击者无需逐一入侵每个网站，就能影响大量网络资源的访问者。

该恶意代码具有多种功能。具体而言，它试图：

将加密货币钱包地址篡 改为攻击者的收款信息；

在用户输入支付数据时截取银行卡号；

窃取Cookie文件和屏幕截图；

下载针对 iOS 系统设备的漏洞利用程序。

因此，潜在威胁不仅涉及受感染网站的所有者，还波及了仅是访问相关页面的普通用户。

网络安全公司HudsonRock还表示，已发现恶意代码通过可能遭受攻击的组织网站传播的迹象。

与此同时，路透社强调，目前尚不清楚所有攻击尝试是否均已得逞，以及实际有多少用户受到影响。此外，潜在资金和个人数据被盗的规模也尚未确定。

Salesforce表示，正在调查Optimizely脚本中的未经授权的更改。出于安全考虑，该公司已暂时停用了这些脚本。

Equifax也已核查了此次事件可能造成的后果。该公司已停止使用Optimizely，并表示未发现自身系统遭到入侵的证据。

宜家（IKEA）代表表示，正在调查此次攻击是否可能影响该公司及其客户的数字服务。

截至本文发布时，Optimizely、Apple、Zoom、汇丰银行（HSBC）和CNN均未就该事件向路透社提供即时评论。

网络安全专家建议用户及时更新操作系统和浏览器，在进行转账前仔细核对加密货币钱包地址，并密切监控银行卡交易情况。

该事件凸显了通过第三方软件组件发起攻击的危险性，此类攻击往往同时影响数十甚至数百个热门网站。但页面上出现恶意代码并不意味着所有访问该页面的设备都会自动感染。

路透社对此进行了报道。

需要指出的是，此前黑客曾从加密货币交易所币安（Binance）窃取了价值63亿美元的数字资产，这成为全球规模最大的加密货币盗窃案。

加密货币平台Polymarket因遭受网络攻击，损失了超过250万美元的客户资金。据《华尔街日报》报道，攻击者利用了该平台网站上使用的第三方监控服务DebugBear的漏洞。

关注我们在