Злоумышленники использовали платформу оптимизации веб-сайтов Optimizely для распространения вредоносного кода среди посетителей ресурсов 178 организаций. Среди потенциально зараженных сайтов — Zoom, CNN, HSBC, IKEA, Salesforce и Equifax. Хакеры пытались похитить криптовалюту, платежные данные пользователей и атаковать устройства iPhone.

По словам исследователя в области кибербезопасности Скотта Гелма, вредоносные JavaScript-скрипты распространялись через Optimizely — сторонний сервис, который компании используют для тестирования изменений и оптимизации работы своих веб-сайтов.

Это позволило злоумышленникам воздействовать на посетителей большого количества интернет-ресурсов, не взламывая каждый сайт по отдельности.

Вредоносный код выполнял несколько функций. В частности, он пытался:

подменять адреса криптовалютных кошельков на реквизиты злоумышленников;

перехватывать номера банковских карт при вводе платежных данных;

похищать файлы cookie и снимки экрана;

загружать эксплойты, направленные против устройств с операционной системой iOS.

Таким образом, потенциальная угроза касалась не только владельцев заражённых сайтов, но и обычных пользователей, которые просто посещали соответствующие страницы.

Компания HudsonRock, специализирующаяся на кибербезопасности, также сообщила, что обнаружила признаки распространения вредоносного кода через веб-сайты организаций, которые могли пострадать от атаки.

В то же время Reuters отмечает, что пока неизвестно, были ли все попытки атак успешными и сколько пользователей фактически пострадали. Также не установлены масштабы возможного хищения средств и персональных данных.

В Salesforce сообщили, что расследуют несанкционированные изменения в скриптах Optimizely. Из соображений безопасности компания временно отключила их.

В Equifax также проверили возможные последствия инцидента. Компания прекратила использование Optimizely и заявила, что не обнаружила доказательств компрометации собственных систем.

Представители IKEA сообщили, что выясняют, могла ли атака повлиять на цифровые сервисы компании и её клиентов.

На момент публикации материала Optimizely, Apple, Zoom, HSBC и CNN не предоставили Reuters оперативных комментариев по поводу инцидента.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям своевременно обновлять операционные системы и браузеры, внимательно проверять адреса криптовалютных кошельков перед осуществлением переводов и контролировать операции по банковским картам.

Инцидент демонстрирует опасность атак через сторонние программные компоненты, которые одновременно используют десятки или сотни популярных веб-сайтов. В то же время само появление вредоносного кода на странице не означает, что каждое устройство, с которого ее посетили, автоматически было заражено.

Об этом сообщает издание Reuters.

Напомним, ранее хакеры похитили с криптовалютной биржи Binance цифровые активы на сумму $6,3 млрд, что стало крупнейшим криптовалютным ограблением в мире.

Криптовалютная платформа Polymarket потеряла более 2,5 млн долларов клиентских средств в результате кибератаки. По данным The Wall Street Journal, злоумышленники воспользовались уязвимостью стороннего сервиса мониторинга DebugBear, который использовался на сайте платформы.

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