Хакери викрали з Binance $6,3 млрд — Channel NewsAsia

Хакери викрали з криптовалютної біржі Binance цифрові активи на $6,3 млрд, що стало найбільшим криптовалютним пограбуванням у світі. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Після кібератаки збитки біржі можуть покриватися страховими виплатами, власним капіталом компанії та резервними фондами, створеними для компенсацій клієнтам. Обсяг відшкодування залежить від лімітів поліса, франшизи та винятків із покриття. Якщо сума збитків перевищує страховий ліміт, компанія має використати власні фінансові ресурси або інші механізми відшкодування.

Резервний фонд Binance

У липні 2018 року Binance створила екстрений фонд Secure Asset Fund for Users, або SAFU, для захисту користувачів у виняткових випадках, зокрема через порушення безпеки або інциденти на рівні платформи. Станом на 2026 рік у фонді були криптоактиви приблизно на $1 млрд, повністю у біткоїнах, випливає з даних на сайті біржі.

Binance не надала Reuters оперативного коментаря щодо свого страхового покриття. Джерело зазначає, що страховики можуть відмовити у виплаті через коливання вартості активів, шахрайські дії страхувальника або неналежне управління приватними ключами.

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Які ризики покриває страхування

Страхування цифрових активів призначене для криптобірж, кастодіанів та інших компаній сектору. Воно може покривати втрату активів через крадіжки, кібератаки, технологічні збої, втрату приватних ключів, порушення захисту гаманців, вразливості смартконтрактів і проблеми зі зберіганням цифрових активів.

страхування від злочинів, зокрема крадіжок, соціальної інженерії та шахрайства;

кіберстрахування на випадок порушень безпеки, зламів і регуляторного реагування;

страхування помилок та упущень через програмні збої або несправності смартконтрактів;

страхування відповідальності керівників та технологічної відповідальності постачальників інфраструктури.

Стандартні поліси страхування від злочинів і кіберризиків часто не покривають повну вартість викраденої криптовалюти без окремого покриття цифрових активів. Під час розгляду заяв страховики оцінюють спосіб злому, скомпрометовані системи та дотримання біржею процедур безпеки щодо приватних ключів, доступу до гаманців і підтвердження транзакцій.

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